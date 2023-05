Gemeinden setzen auf „mehr Natur“

Die Auswirkungen des durch den Menschen gemachten Klimawandels beschäftigen uns bereits - als eine weitere Gegenmaßnahme hat die Initiative KLAR! Kampseen nun die Bauhofmitarbeiter der Gemeinden der Region Kampseen zu Workshops eingeladen. Referent Andreas Bertsch schulte über das natürliche Zusammenspiel von Regen, Klimawandel und Bodenbeschaffenheit. Nach dem theoretischen Teil folgte der praktische Teil, der beim Freibad Gföhl abgehalten wurde.

Ein Zentimeter Humus braucht 100 Jahre zur Entstehung

Beim Erlebnisbad Gföhl wurde die Bodenbeschaffenheit der Grünflächen analysiert. Die Steigerung des Rückhalts von Regenwassers und der Artenvielfalt sind wesentliche Punkte, dessen Umsetzung vor Ort auch gleich skizziert wurde. Wurden die Grünflächen bisher lediglich gemäht, damit diese „gepflegt“ aussehen, sollen sie zu Biodiversitätsflächen umgestalten werden. Immerhin benötigt ein Zentimeter Humus rund 100 Jahre für seine Entstehung. Umgekehrt produziert eine 100 Jahre alte Buche rund 240 Liter Sauerstoff pro Minute, fungiert als Staubfilter und spendet im Schatten um bis zu acht Grad Celsius Abkühlung.

Einfache Maßnahmen, die auch in privaten Gärten leicht umgesetzt werden können, sind, Rasenflächen nur zwei Mal jährlich zu mähen und mit Samenmischungen in Blumenwiesen umzugestalten. Regenwasser kann neben Dachrinnen in Tonnen zum Gartengießen gesammelt werden.

Bauhofmitarbeiter auch als „Heckenbetreuer“ im Einsatz

In einem weiteren Workshop wurden die Gemeindemitarbeiter auf das Thema Hecken als wichtigen Lebensraum für Vögel und Insekten sensibilisiert. An Hecken kann man anhand der Knospen, Blätter, Blüte und Frucht nicht nur vier, sondern sogar zehn Jahreszeiten ablesen: Vom Vor-, Erst- und Vollfrühling über den Früh-, Hoch- und Spätsommer bis hin zum Früh-, Voll- und Spätherbst sowie den Winter können aufgrund Langzeitbeobachtungen Rückschlüsse und somit weitere Maßnahmen gegen den Klimawandel entwickelt werden.

