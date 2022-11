Obst-Inventur in der "Arche Noah" in Schiltern

Wie viele Obstsorten es in Österreich gibt, weiß man nicht. Ein Teil der Obstvielfalt, etwa 5.200 Sorten, ist in verschiedenen öffentlichen und privaten Genbanken erhalten, die allerdings untereinander nicht abgeglichen und bisher nur teilweise auf Sortenechtheit überprüft wurden. Ein weiteres Problem ist die exakte Identifizierung der Sorten.

Im Rahmen des zweijährigen Projektes wird nun ein genetischer Fingerprint jeder Obstsorte in den Obstsammlungen erstellt, dafür werden Blattproben zur Analyse an ein Institut in die Schweiz geschickt, die die DNA bestimmen. So kann die Sorte im Idealfall eindeutig festgelegt bzw. der angegebene Sortenname bestätigt werden – „ein wichtiger Meilenstein für die aktive Erhaltung der wertvollen seltenen Obstsorten in Österreich“, sagt Elisabeth Arming, Leiterin des Fachbereichs Obst in der Arche Noah.

