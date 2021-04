Wer vor zehn Jahren eine Wanderung auf den 500 Meter hohen Waxenberg unternahm, der durchquerte auf dem Weg zum Gipfelkreuz einen verträumten Mischwald. 2021 stellt sich die Situation anders dar. Ein großer Teil der alten Eichenbestände ist abgeholzt worden. Fichten- und Douglasien-Monokulturen ersetzen sie. Dass unter der Pflanzung der borkenkäferanfälligen Fichte und des nordamerikanischen Nadelbaums nicht nur die Optik des Waldes gelitten hat, darauf machen jetzt mehrere Biologen aufmerksam.

Einer von ihnen ist Robert Hehenberger, der, seit er vor 15 Jahren nach Paudorf gezogen ist, die Lage am Waxenberg mit Sorge beobachtet. Laut dem 60-Jährigen sind mittlerweile mehr als die Hälfte der Waldbestände in dem zum Europaschutzgebiet Wachau – Jauerling gehörenden Areal abgeholzt worden. Eine Entwicklung, die dem Großen Eichenbock bald zum Verhängnis werden könnte. Der 2 bis 5 Zentimeter lange Käfer hat ob seiner Vorliebe für Eichenwälder am Waxenberg über Jahre ideale Lebensbedingungen vorgefunden.

Die Forstwirtschaft und die mit ihr einhergehende Umwandlung von Mischwäldern in Nadelholzforste hat das zu den größten Käfern Mitteleuropas gehörende Tier zu einer vom Aussterben bedrohten Art gemacht. Die Fauna- und Flora-Habitat Richtlinie, die in den Europaschutzgebieten Natura 2000 gilt, sollte den Großen Eichenbock eigentlich vor solchen Entwicklungen bewahren. „Es ist leicht abzusehen, dass bald keine Eichen mehr vorhanden sein werden und damit seine Lebensgrundlage vernichtet ist“, schlägt Hehenberger Alarm.

Bewirtschafter des Waldes am Waxenberg und vieler weiterer Gebiete des Dunkelsteinerwaldes ist seit über 900 Jahren das Stift Göttweig, das sich nicht den Schwarzen Peter umhängen lassen will: „Österreich ist bekannt für eines der strengsten Forstgesetze weltweit. Stift Göttweig hält sich nicht nur daran, sondern erbringt darüber hinaus freiwillige Naturschutzleistungen“, betont Forstamtsleiter Pater Maurus Kocher. So seien etwa 3,5 Hektar Waldfläche am südlichen Abhang des Waxenbergs auf 50 Jahre gänzlich aus der Nutzung genommen worden. Die alljährlichen Schlägerungen, die bis vergangene Woche andauerten, betrafen laut Kocher zu mehr als 80 Prozent Nadelbäume. Der Rest verteile sich auf Eichen, Eschen und Erlen. „Durch den Klimawandel begünstigte Schadorganismen bringen Bäume zum Absterben, was insbesondere im Fall von Eschen und Eichen erhöhte Gefahren mit sich bringt“, teilt Kocher mit.

In die Causa involviert sind mittlerweile auch die Gerichte. Der Umweltschutzverein LANIUS hat Beschwerde gegen die Bewilligung für die Errichtung einer Forststraße am Südhang des Waxenbergs erhoben. Zwar schmetterte die das Landesverwaltungsgericht aus formalen Gründen ab – im Februar dieses Jahres hob der Verwaltungsgerichtshof den angefochtenen Beschluss aber auf. Das Land Niederösterreich musste LANIUS bereits die Verfahrenskosten in Höhe von 1.346 Euro erstatten. Für den Ökologen Erhard Kraus, Obmann-Stellvertreter von LANIUS aber noch viel wichtiger: „Unsere fachlichen Einwände müssen jetzt nachträglich geprüft werden. Wir sind der Meinung, dass wir die besseren Daten haben und da fast nicht verlieren können.“

Die Naturschutzabteilung des Landes Niederösterreich ließ eine NÖN-Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet.