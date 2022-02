Klarinette beliebtestes Blasmusikinstrument im Bezirk Krems

Auch an den hiesigen Musikschulen erfreut sich Blasmusikunterricht großer Beliebtheit.

„Das hängt damit zusammen, dass Blasmusik auch in all unseren Mitgliedsgemeinden einen hohen Stellenwert genießt“, sagt Maria Rupf, Leiterin der Musikschule Wachau. Besonders beliebt sind die Instrumente Klarinette, teilweise auch Trompete und Schlagzeug. Die Nachfrage schwankt zwar von Gemeinde zu Gemeinde, jedoch gelinge es überall, für alle Register Schüler zu begeistern. „Die Blasmusik ist in unserer Gegend für unsere Kultur der wesentliche Träger“, meint Rupf weiter. Gleichzeitig seien die Musikvereine auch sozial von größter Bedeutung, sie sind ein Treffpunkt für alle Generationen.

Auch die Musikschule Krems hat eine enge Verbindung zur Blasmusik. „Die Stadtkapelle hat hier ihren Proberaum, Schüler und Lehrer der Schule wirken in der Stadtkapelle und der Voest-Werkskapelle mit“, erzählt Direktor Hubert Pöll. Mit Stand November 2021 gab es 96 Holz- und 23 Blechbläser an der Schule, was einen Anteil von 17 Prozent ausmacht. Die beliebtesten Holzblasinstrumente sind Oboe, Querflöte und Klarinette, bei den Blechblasinstrumenten Trompete, Flügelhorn, aber auch Horn und Posaune. „Ohne Blasmusikkapellen wären kirchliche und regionale Feste kaum vorstellbar.“

