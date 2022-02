Musikvereine im Bezirk Krems stehen in den Startlöchern

Martin Aschauer, der Bezirksobmann des Blasmusikverbandes Krems (BAG), gibt sich keinen Illusionen hin. „Auch 2021 war noch sehr von Covid geprägt. Wir verzeichnen noch immer nur gut ein Drittel der Proben und Ausrückungen, die wir in einem ,normalen‘ Jahr haben.“

Das musikalische Niveau der Kapellen mit ihren 1.136 Musikern (Stand Ende 2021) zu halten, sei bei einem derart ausgedünnten Probebetrieb schwierig. Gelungen sei es letztlich jedoch trotzdem. „Das haben wir auch beim Wettbewerb ,Polka-Walzer-Marsch‘ vergangenes Jahr bewiesen“, so Aschauer stolz.

Kapellen konnten Mitglieder fast vollständig erhalten

Wie erging es den einzelnen Blasmusikkapellen in den vergangenen zwei Jahren? Von einer „schwierigen Zeit“ spricht etwa Roman Weber vom Musikverein Gföhl. „Trotz der Umstände haben wir zahlreiche Aktivitäten umgesetzt, wie etwa eine digitale Weihnachtsfeier und Online-Konzerte. Wir haben auch immer wieder Musikstücke eingeprobt und auf YouTube hochgeladen.“ Für das Überleben einer Blaskapelle gibt es zwei wesentliche Zutaten: die persönliche Motivation der Musiker und unterstützende Rahmenbedingungen.

„In unserem Fall hat das glücklicherweise gut geklappt“, sagt Weber. So stellte die Gemeinde Gföhl ihren Stadtsaal für Proben zur Verfügung. „Das hat uns insofern geholfen, weil wir hier mehr Platz haben und mit größerem Abstand zueinander proben können.“ Die Gföhler Blasmusiker durften weiters auch Räumlichkeiten der öffentlichen Bibliothek und der Neuen Mittelschule für Proben in kleineren Gruppen nutzen.

Hinsichtlich der persönlichen Motivation zeigt sich Weber erfreut, dass das Team über die beiden Krisenjahre 2020 und 2021 fast zur Gänze erhalten geblieben ist. „Zwei Personen haben uns verlassen, was wir aber zwischenzeitlich durch zwei Neuzugänge wieder ausgleichen konnten. Momentan sind wir also wieder 54 Musiker“, so Weber erfreut.

Gerade erst habe er eine breit angelegte Mitgliederumfrage ausgewertet. „Unsere Mitglieder wollen sich in Zukunft modernen Klängen öffnen. Wir planen daher für kommenden Sommer ein Open-Air-Konzert mit bekannter Filmmusik“, freut sich Weber. Außerdem soll das Neujahrskonzert nachgeholt und der soziale Zusammenhalt soll durch ein Grillfest gestärkt werden.

Krems: Jugendorchester befindet sich im Aufbau

Auch bei der Kremser Stadtkapelle hofft man auf endgültiges Licht am Ende des Corona-Tunnels. „Immer wieder mussten Konzerte recht kurzfristig abgesagt werden“, schmerzt es Kapellmeister Peter Surböck. Mit dem sommerlichen Wunschkonzert im Kremser Stadtpark sei allerdings eine tolle Aktion mit großem Anklang geglückt. Reguläres Programm werde es wohl oder übel auch 2022 nicht geben.

Normalerweise arbeitet die Stadtkapelle in jeder Jahreszeit einen musikalischen Schwerpunkt aus. Allerdings stehe demnächst eine Vorstandssitzung an, bei der Ideen für dieses Jahr besprochen werden. „Wenn das reguläre Programm nichts wird, ergeben sich eventuell andere, kurzfristige Möglichkeiten.“ Die derzeit 42 Mitglieder des Klangkörpers stehen jedenfalls in den Startlöchern. Aktuell befinde sich auch ein Jugendorchester im Aufbau. Die Kremser Stadtkapelle arbeitet eng mit der Musikschule Krems zusammen.

