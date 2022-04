Musikverein Gföhl: Über 100 Jahre jung

Werbung

Der Musikverein Gföhl, der 1920 aus dem Katholischen Burschenverein hervorging, feierte 2020 bereits sein 100-jähriges Bestehen. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums wurde 2021 eine von Sepp Weber erstellte, 500 Seiten umfassende Festschrift präsentiert.

Das Repertoire des Musikvereines Gföhl reicht von traditioneller Frühschoppenmusik über konzertante Musik, wie sie beim Neujahrskonzert erklingt, bis zu Filmmusik. „Wir möchten unserem Publikum ein breites Spektrum bieten. Dies motiviert auch unsere Mitglieder besonders“, schildert Obmann Roman Weber.

„Ein Früh- schoppen ohne Musik ist wie ein Knödel ohne Sauce.“ Roman Weber Obmann

Auch im Blasmusikverband ist der Musikverein Gföhl sehr aktiv. Der Verein nimmt regelmäßig an Konzertwertungen teil, wobei Kapellmeister Dominik Völker die Erfolgsgeschichte des Alt- und Ehrenkapellmeisters Sepp Weber fortführt. Obmann Roman Weber ist zugleich Stabführer, sorgt für ein ordentliches Auftreten bei Musik in Bewegung und konnte mit seinen Musikern das Stabführerleistungsabzeichen des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes erreichen.

Selbst in Covid-Zeiten konnte der Musikverein Gföhl seine Fans mit Musik begeistern – so gab es beispielsweise 2020 ein digitales Weihnachtskonzert: An jedem Adventsonntag wurde ein Video mit Beiträgen verschiedener Musikgruppen veröffentlicht. Besonders stolz ist der Obmann auf die vielen Mitglieder, die sich in ihrer Freizeit so für den Musikverein einsetzen: „In unserem Verein leben Alt und Jung gemeinsam Musik auf Augenhöhe. Wir sind ein Verein zum Wohlfühlen für Jugendliche bis ins hohe Alter – unser Posaunist Robert feiert heuer als aktiver Musiker seinen 90. Geburtstag“, schildert Roman Weber.

Den Grundstein für die Ausbildung der Jugend legte Sepp Weber als Musikschulleiter. Jugendreferentin Michaela Schitzenhofer bereitet die Jüngsten ab etwa 5 Jahren in der Musikalischen Früherziehung vor und Kapellmeister Völker baut ein Jugendorchester auf. So ist dafür gesorgt, dass die Musik in Gföhl auch in Zukunft nicht verklingt. Denn eines steht fest: Ohne Musik ist es nur halb so schön, wie es Roman Weber in der Ansprache zum 100-Jahr-Jubiläum auf den Punkt brachte: „Ein Frühschoppen ohne Musik ist wie ein Knödel ohne Sauce.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.