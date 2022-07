Trachtenkapelle Nöhagen: Musiker mit Tatkraft

Werbung

Die Geburtsstunde der Trachtenkapelle Nöhagen schlug 1951: Die jungen Musikanten um Erich Starkl aus Nöhagen spalteten sich von der „Ettenauer Musikkapelle“ ab und gründeten „Die jungen Waldbauernbuam“.

Parallel dazu waren in der Gemeinde Groß Heinrichschlag „D’lustigen Waldviertler“ entstanden. Mit der Zusammenlegung der Gemeinden Weinzierl/Walde und Groß Heinrichschlag zur Großgemeinde Weinzierl/Walde im Jahr 1972 erfolgte auch der Zusammenschluss der beiden Musikkapellen zur „Trachtenkapelle D’Waldbauernbuam“.

Im Jahr 1983 mussten dringend neue Trachten angeschafft werden, da sich unter den neuen Mitgliedern die ersten Musikerinnen befanden. Das große Interesse der Jugendlichen für die Blasmusik machte es notwendig, mit einem eigenen Musikunterricht zu beginnen und dem Musikschulverband Ottenschlag beizutreten. Dadurch kann bis heute die Qualität der Ausbildung gewährleistet werden.

Immer mehr Frauen unter den „Waldbauernbuam“

Aufgrund der steigenden Zahl an Musikern wurde schließlich das Probenlokal im Gemeindehaus Nöhagen zu klein. Daher wurde das Gemeindehausgebäude so um- und ausgebaut, dass neue Amtsräume, ein neues Feuerwehrhaus und ein Musikheim in einem Komplex Platz fanden. Vereinsmitglieder und Helfer aus der Bevölkerung brachten dafür 10.645 Arbeitsstunden in Eigenleistung auf, und 1993 konnte das neue Musikheim eröffnet werden. Darin werden bis heute nicht nur Proben abgehalten, sondern auch Konzerte und Festlichkeiten veranstaltet. Ein Fixpunkt ist das „Musi-Gschnas“ am Faschingssamstag.

Aufgrund des hohen Frauenanteils wurde im Jahr 2000 die Umbenennung von „D’Waldbauernbuam“ in „Trachtenkapelle Nöhagen“ beschlossen. Seit ihrer Gründung ist die Trachtenkapelle Nöhagen Mitglied des NÖ Blasmusikverbandes, nimmt regelmäßig und erfolgreich an Konzertwertungsspielen, Marschmusik- und Kammermusikbewertungen teil und ist fester Bestandteil im kulturellen und kirchlichen Jahreszyklus der Pfarren und der Gemeinde. 2015 durften Kapellmeister Robert Weidenauer und Obmann Andreas Steindl den Ehrenpreis des Landeshauptmannes für den NÖ Blasmusikverband in Gold entgegennehmen.

