Trachtenkapelle Rossatz: Bald 65 Jahre jung

Die Geburtsstunde der Trachtenkapelle Rossatz schlug im Herbst 1958: Damals begann der Weinhauer Heinrich Maier, der sich sein musikalisches Wissen bei Karl Plaschko aus Dürnstein holte, einigen Burschen aus Rührsdorf Musikunterricht zu geben. Der erste Auftritt als „Kapelle“ fand zu Fronleichnam 1961 mit zwölf Mann statt.

1971 konnte dank tatkräftiger Hilfe der Musiker und vieler Gönner ein neues Musikheim eröffnet werden. Auftritte in Rundfunk und Fernsehen sowie zahlreiche Musikausflüge ins benachbarte Deutschland, nach Südtirol, in die CSSR und sogar nach Sibirien folgten. Im Frühjahr 1993 übernahm Kapellmeister Günter Weiß die Leitung der Kapelle und konnte sie 1999 von der Oberstufe erstmals in die Kunststufe führen. „Seither können wir uns ohne Unterbrechung über ausgezeichnete Erfolge freuen“, berichtet Langzeitobmann Manfred Moser.

Wir können mit Stolz behaupten, Musik weit über die Gemeindegrenzen hinauszutragen ...“ Günter Weiss, Kapellmeister

Zu den Auftrittshighlights zählten die Mitwirkung beim traditionellen Musikfestival „Glatt & Verkehrt“ sowie im Jahr 2005 eine Konzertreise nach China, wo fünf Konzerte vor tausenden begeisterter Zuschauer gegeben wurden. 2014 begab man sich auf eine elftägige Reise nach Grapevine in Texas, einer Partnerstadt von Krems.

Besonderer Wert wird auf die Jugendarbeit gelegt. Der von der Kapelle organisierte Blockflötenunterricht war und ist für viele Musiker der „Einstieg“ in die Kapelle. Erste Erfahrungen mit dem Spiel im Orchester sammeln die Jungmusiker im eigenen Jugendorchester.

Aktuell besteht die Trachtenkapelle Rossatz aus 76 aktiven Mitgliedern. Die Musiker rücken pro Jahr etwa 50-mal aus und absolvieren 75 Proben.

Im Jahr 2023 feiert die Trachtenkapelle Rossatz ihr 65-jähriges Bestehen. „Wir können mit Stolz behaupten, Musik weit über die Gemeindegrenzen hinauszutragen, um den Menschen auf eine besondere Art die Herzen zu öffnen, und auch in Zukunft ist für unsere Jugend in dieser Gemeinschaft eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung gesichert“, betont Kapellmeister Weiß.

