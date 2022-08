Trachtenkapelle Wösendorf: Musik gibt Kraft

Die Trachtenkapelle Wösendorf wurde 1949 von Edmund Trastaller gegründet. Nach dessen Tod im Jahr 1953 war Rudolf Schrey sen. der Weiterbestand der Kapelle zu verdanken. 1968 übernahm dessen Sohn, Rudolf Schrey II., die musikalische Leitung, und 2001 trat schließlich Rudolf Schrey jun. in die Fußstapfen seines Vaters und Großvaters. Er führte die Trachtenkapelle zu über zehn ausgezeichneten Erfolgen bei Konzertmusikbewertungen in Folge, weshalb er 2010 die Dirigentennadel in Gold verliehen bekam. Im Jahr 2022 begab sich Rudi Schrey in den wohlverdienten „Kapellmeister-Ruhestand“, und Katharina Ermler wurde die erste Kapellmeisterin der Trachtenkapelle Wösendorf.

Ein fixer Bestandteil dieser Jahre waren und sind die Wösendorfer Musiker-Kirtage. „Zahlreiche Gastkapellen, qualitätsvolle Abendunterhaltung und kulinarische Highlights ließen die Feste stets gelingen“, schildert Obmann Jürgen Gattinger.

„Wir konnten in den letzten beiden Jahren die Anzahl der aktiven Mit- glieder steigern.“ Jürgen Gattinger, Obmann

Ein besonderes Anliegen der Trachtenkapelle ist die Jugendarbeit. Instrumente werden den Kindern vorgestellt, Elternabende und Kindertage veranstaltet. Im Jahr 2014 wurde gemeinsam mit der Trachtenkapelle Spitz das Jugendorchester „Wachauer Kracherl“ gegründet. Die musikalische Leitung hat Hannes Piewald inne. Zu den „Wachauer Kracherln“ stießen später auch Kinder und Jugendliche aus Maria Laach, Mühldorf und Aggsbach Markt dazu.

„Unser Vereinsleben war in den letzten beiden Jahren stark beeinträchtigt. Durch die Bemühungen aller Musikkolleginnen und Musikkollegen konnten wir die Motivation und die Stimmung im Verein jedoch hochhalten“, berichtet Gattinger. „Sogar die Anzahl der aktiven Mitglieder konnten wir in diesen beiden Jahren steigern, worauf wir sehr stolz sind.“

