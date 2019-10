Eltern, die ihrem Kind, ohne zu handeln, beim Sterben zusehen. Dieses unglaubliche Szenario, das sich am 17. September in einer Gemeinde im Bezirk Krems abspielte und vor knapp zwei Wochen publik wurde, brachte ein altbekanntes Thema aufs Tapet: Sind Freikirchen gefährlich?

Das deutsche Ehepaar, das seiner 13-jährigen Tochter trotz einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung keine ärztliche Behandlung zukommen ließ, soll nämlich einer Freikirche angehören, die die Heilung von Kranken lediglich Gott zugesteht. Auch Verhütung ist tabu.

Wie berichtet (siehe hier und unten), hat das Ehepaar sechs weitere Kinder, die Mutter soll in Untersuchungshaft noch ein Kind zur Welt gebracht haben.

„Was da passiert ist, ist nicht biblisch“

Freikirchen haben auch in Krems Zulauf. Gleich sieben Gemeinden halten in der Stadt Gottesdienste ab. Eines ihrer gläubigen Mitglieder ist Rosemarie Schauer. Die 54-Jährige gehört der Baptistengemeinde „Joy for Life“ an.

Aschauer Rosemarie Schauer ist gläubiges Mitglied der Baptistengemeinde „Joy for Life“.

Vor 17 Jahren habe sie den Weg zu den Freikirchen gefunden. „Meine Beziehung ist zerbrochen und ich wollte als alleinstehende Mutter nicht mehr leben. Dann ist Gott in mein Leben gekommen“, erzählt Schauer.

Religiös sei sie auch davor gewesen, habe gebetet und sei in Messen gegangen. „Das hat mich aber nicht erfüllt.“ Über eine Freundin habe sie dann die Freie Evangelikale Gemeinde kennengelernt, die sie später aus „privaten Gründen“ verlassen habe.

Der Fall der verstorbenen 13-Jährigen erschüttert Schauer. „Was da passiert ist, ist nicht biblisch. In Krems gibt es diese Art der Freikirche nicht, die an solche Dinge glaubt.“ Keine der Kremser Freikirchen verweigere ärztliche Hilfe. „Gott will, dass wir das Leben, das er uns gab, schätzen und erhalten. Ja, auch wir beten für Genesung und Heilung, aber wir belassen es nicht dabei“, sagt Schauer.

Dass Freikirchen einen schlechten Ruf haben, sei nicht gerechtfertigt. Der Mensch verurteile, ohne sich mit dem Thema beschäftigt zu haben.