Der Winter hat sich Anfang Dezember bereits einmal gemeldet – die Straßenmeistereien der Region hatten sich darauf vorbereitet. Die NÖN durfte einen „Blick hinter die Kulissen“ bei der Straßenmeisterei Gföhl machen.

Der Standort Gföhl betreut in ihrem Gebiet ein beträchtliches Straßennetz – darunter auch einige überregionale Verkehrsverbindungen. Prinzipiell wird nach Herstellung der Befahrbarkeit Splitt gestreut, auf Landesstraßen mit überörtlicher Verkehrsbedeutung und einer Verkehrsstärke von mehr als 5.000 Fahrzeugen pro Tag wird mit Auftaumitteln – sprich: Streusalz – gearbeitet.

Hauptaugenmerk auf Räumung der B37

Die Straßenmeisterei Gföhl betreut 32,5 Kilometer Salzstrecke, wovon 18,3 Kilometer auf die Bundesstraße 37 entfallen. Das Teilstück zwischen der Mittelberger Kreuzung bei Gföhl bis zur Brücke beim Stausee Ottenstein wird von der Gföhler Mannschaft geräumt.

Die Schlüsselstellen bei der Räumung sind die Steigungsstrecken bei Moritzreith, Sperkental, Rastenberg und Peygarten. Die gesetzlich vorgegebenen Umlaufzeiten – das ist die Zeit für einen vollständigen Räum- und Streuvorgang auf einer bestimmten Strecke – konnten in der Vergangenheit immer eingehalten oder unterschritten werden. Diese würde am Beispiel der B 37 maximal fünf Stunden betragen.

„Besonders wichtig ist, den Verkehr am Laufen zu halten und hängengebliebene Fahrzeuge wieder in den Verkehr einzugliedern und aus der Gefahrenzone zu bringen“ erläutert der Leiter der Straßenmeisterei Gföhl, Josef Leberzipf. „Je nach Stärke des Schneefalls kann nicht immer garantiert werden, dass die Fahrbahn salznass ist.“

Laut aktuell gültigem Anforderungskatalog für den Winterdienst bei Bundes- und Landesstraßen können bei leichtem Schneefall bis zu zehn Zentimeter Schneehöhe auf der Fahrbahn auftreten und Beeinträchtigungen zwischen 22 und 6 Uhr nicht ausgeschlossen werden. Bei starkem Schneefall gilt notfalls Kettenpflicht.

Rund 1.500 Tonnen Streusalz auf Lager

Der Räum-Mannschaft der Straßenmeisterei Gföhl stehen für die Räumung der Salzstrecken drei Salz-Lkw und ein Unimog zur Verfügung. Für jedes Fahrzeug ist ein Bedienungsmann vorgesehen, wobei pro Fahrzeug im Winter je vier Lenker zur Verfügung stehen. Mit den vorhandenen Salz-Lkws ist die Straßenmeisterei Gföhl im Vergleich Kilometer zu Lkw gut ausgestattet.

Aktuell ist am Standort ein Salzlager mit 1.500 Tonnen vorhanden. Zum Vergleich: Im Winter 2017/18 wurden rund 1.150 Tonnen Salz verbraucht, im Winter 2019/20 wurden 550 Tonnen Streusalz ausgebracht. Zum Einsatz kommt immer ein Gemisch aus Trockensalz und Salzsole.

„Stremot“ alarmiert bei Straßenglätte

Ausgefahren wird nach Alarmierung durch den „Stremot“, den motorisierten Streckendienst. Das ist meist ein Mitarbeiter, der mit einem Pritschenwagen ab 2 Uhr in der Früh sämtliche Strecken abfährt und rückmeldet, wo es glatt ist oder schneit. Wettervorhersagen werden genau beobachtet und dienen als Hilfestellung für die Einsatzleitung. Dabei wird auch auf eine eigene Vorhersage der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und einige Videoüberwachungspunkte mit Wetterinformationen zurückgegriffen.

Beinahe alle Mitarbeiter der Straßenmeisterei sind in den Winterdienst eingebunden. Sie versuchen, nach Verständigung möglichst schnell ihren Dienst am Stützpunkt anzutreten. „Hier muss man aber bedenken, dass unsere Mitarbeiter keine geräumten und gestreuten Straßen vorfinden und daher die Priorität auf dem gesunden Eintreffen in der Straßenmeisterei liegt“, erklärt Leberzipf.

Leistungsversprechen für die vielen Pendler

Die Kritik, dass das Gföhler Teilstück der B37 im Vergleich zu anderen schlechter geräumt ist, lässt das Räum-Team nicht gelten: „Es wird nicht möglich sein, die Fahrbahn bei jedem Wetter immer schneefrei zu halten.“ Leiter Josef Leberzipf gibt diesbezüglich mit seinem Team das Leistungsversprechen ab, „mit einem sparsamen Umgang der vorhandenen Ressourcen bestmögliche Fahrbahnbedingungen zu schaffen“.