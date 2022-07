Schönberg: Kampf um Selbstständigkeit & wechselvolle Geschichte

Werbung

Foto: NOEN

Ab Mitte der 1960er-Jahre war Niederösterreich bestrebt, die immense Anzahl von 1.652 Gemeinden zu verringern und somit die teils unter massiven Geldproblemen leidenden Gemeinden zu entlasten.

Die heutige Großgemeinde Schönberg bestand bis 1967 aus sechs eigenständigen Gemeinden mit sechs Bürgermeistern und ebenso vielen Gemeindevertretungen: Freisch ling, Mollands, Plank, Schönberg, Schönberg-Neustift und Stiefern.

Am 26. November 1967 wurde zunächst die Vereinigung von Schönberg, Mollands und Schönberg-Neustift beschlossen. Erich Schwanzelberger war der erste Bürgermeister. Zwei Jahre kam dann auch noch Freischling dazu – möglich war das aber nur, weil sich die „Gemeindefreiheiten“ von Schönberg und Freischling immerhin an einem einzigen Punkt nördlich der Manhartsbergstraße berühren.

1971 hatte sich für kurze Zeit Zöbing an Schönberg angeschlossen, und es entstand die Gemeinde „Zöbing-Schönberg“ mit Sitz in Schönberg. Hier gab es aber viele Unstimmigkeiten, auch weil sich Stiefern an Langenlois anschließen wollte. Das verstieß aber gegen eine „zweckmäßige Raumordnung“, sodass sogar die Aufteilung der Gemeinden des unteren Kamptales zwischen Lan genlois und Gars im Raum stand.

So kam es im März 1971 zu Gemeinderatswahlen, bei denen die Zöbinger sogar die Mehrheit im Schönberger Ortsparlament erreichten. Bürgermeister Erich Schwanzelberger musste oft bei den maßgeblichen Stellen im Land vorsprechen und kämpfte unermüdlich für das Fortbestehen einer Gemeinde Schönberg.

Durch die mit 1. Jänner 1972 erfolgte Raumordnung im Land Niederösterreich entstand die jetzige Großgemeinde. Zöbing kam zu Langenlois, mit Schönberg wurden Plank und Stiefern vereinigt.

