Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt, 350.000 im Jahr. Jedoch nur drei bis fünf Prozent der Bevölkerung bringen diese beachtlichen Mengen auf – vor allem sogenannte „Super-Spender“, die regelmäßig Blut spenden.

„Ich gebe, damit auch du gibst“

Iris Adrian aus Krems gehört zu dieser Gruppe. „Ich war in meinem Leben 47-mal spenden“, erklärt die Volksschullehrerin und freiwillige Sanitäterin. Während ihrer Ausbildung an der KPH Krems sei sie von einem Professor auf eine mobile Blutspende-Aktion hingewiesen worden.

„Später habe ich den Wert des Blutspendens entdeckt und bin regelmäßig gegangen“, so Adrian. Als „Superspenderin“ sieht sie sich nicht. „Ich finde aber, dass jeder einen ersten Schritt als Vorbild machen sollte.“ „Do ut des“, zu Deutsch: „Ich gebe, damit auch du gibst“, sei ihr Motto.

Menschen wie Adrian helfen auch in prekären Situationen wie während der Lockdownzeit im Frühjahr. Wie aber sieht das Gesamtfazit der Rotkreuz-Organisationen für die ersten sieben Monate des Jahres 2020 aus?

Engpässe nicht primär wegen Coronakrise

Keinen Rückgang an Spendern erlebte das Rote Kreuz in Krems. Auch für Langenlois meint Bezirksstellenleiter Hans Ebner, das Aufkommen an Blutspenden sei konstant. „Wir zählen bislang über 800 Konserven.“ Wie Adrian sieht auch Ebner Engpässe. Diese seien aber nicht primär dem Coronavirus geschuldet.

„Engpässe erleben wir vor allem in der warmen Jahreszeit. Viele Leute sind weg, im Urlaub. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Konserven, weil es vermehrt zu Motorrad- und anderen Unfällen kommt.“

Sicher ist, dass die Pandemie bei Blutspendeaktionen des Roten Kreuzes für einige Änderungen gesorgt hat. „Zahlreiche unserer langjährigen Abnahmeorte standen plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Zum Glück mussten wir in Krems keine einzige unserer geplanten Aktionen absagen“, erzählt Gudrun Kalchhauser, Blutspende-Sachbearbeiterin der Rotkreuz-Bezirksstelle Krems. Sie habe viel Solidarität erlebt, etwa als die Pfarre St. Veit dem Roten Kreuz ihre Tore geöffnet habe. „Auch die Stadt und der Zivilschutzverband haben uns geholfen“, so Kalchhauser.

In Lan genlois wich das RK in die Gartenbauschule aus. „Dort ist mehr Platz und damit ein guter Ort, um Mindestabstände einzuhalten“, sagt Ebner.

Keine Würstel mehr für freiwillige Spender

Freiwillige werden nach ihrer Spende zum gemütlichen Beisammensein bei Würsteln und Gebäck eingeladen. Diese soziale Komponente fiel dem Coronavirus zum Opfer. Um größere Ansammlungen zu vermeiden, wurde die Dauer der Spendenaktionen gestreckt. „Wir wollen nicht, dass sich 300 Personen bei uns drängen.“

Noch ist kein Corona-Impfstoff da. Wenn es um schwer an Covid-19 Erkrankte geht, können Corona-Genesene jedoch Leben retten. „Möglich wird das, wenn Menschen mit Antikörpern sich an Rekonvaleszenzspenden beteiligen“, so Kalchhauser. Diese fänden aufgrund speziellen Gerätebedarfs in eigenen Aktionen (nur in der Blutspendezentrale in Wien) statt.

„Mittlerweile erfährt man vom Roten Kreuz, wo das eigene Blut eingesetzt wurde“, freut sich Superspenderin Adrian. „Wenn man etwa weiß, dass man einem Kind im St. Anna Kinderspital geholfen hat, erkennt man den direkten Nutzen der Spende noch besser.“