Tatverdächtig ist ein 50-Jähriger, der von der Polizei vor dem Haus angetroffen wurde. Der Beschuldigte soll nach einigen Stichen von der Frau abgelassen und sich ins Freie begeben haben, teilte die Exekutive mit. Er wurde festgenommen.

Die 49-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der Vorfall soll sich etwa um 2.50 Uhr in Rohrendorf in der Oberen Hauptstraße ereignet haben. Daten geben Polizei und Staatsanwaltschaft aus Opferschutzgründen nicht bekannt.