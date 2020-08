Ein böser Unfall ereignete sich am Nachmittag des Mittwoch, 5. August, am Kremser Donauhafen. Ein 37-jähriger Arbeiter hantierte auf einer Leiter, als er beim Absteigen den Halt verlor und aus drei Metern Höhe in die Ladeluke eines Schiffs stürzte.

Die Hafen-Betriebsfeuerwehr und die Feuerwehr Krems konnten den Mann bergen und der Rettung übergeben, die ihn ins Landesklinikum Krems brachte. Dort wurde eine Wirbelbruch bei dem 37-Jährigen festgestellt.