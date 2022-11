Mental Health findet Platz in Kremser Schule

Die Herausforderungen der letzten Monate wirken bei allen nach. Seele und Psyche von Erwachsenen wie von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind gefordert wie selten zuvor. Das BORG Krems rief daher den Mittwoch, 16. November 2022, zum „Tag der psychischen Gesundheit“ an der Schule aus.

Experten aus verschiedenen renommierten Organisationen sprachen in jeweils einer Schulstunde pro Jahrgang in altersgerechter Form Fragen zum Wohlbefinden, der „mental health“, der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an. Ziel war es, den Schülern und Schülerinnen direkt vor Ort Informationen darüber zu geben, wo sie praktische Tipps, Hilfestellungen und konkrete Techniken zu den Themen rund um psychische Belastungen, Medien-Kommunikation und Orientierungssuche bekommen. Mit dabei waren auch Schulärztin Gabriela Klamminger und Schulpsychologin Marlene Ziegler.

Die Experten behandelten dabei ein breites Spektrum an wichtigen Themen: „Sucht“ für alle fünften Klassen, „Depression mit Blick auf das Körperbild“ für die sechsten Klassen, „Suizidalität“ für alle siebten Klassen und „Existentielle Ängste“ für alle achten Klassen. Ergänzend dazu wurden am Nachmittag alle Pädagogen über Möglichkeiten zu Unterstützung, Begleitung, aber auch Grenzen der Betreuung in der Schule informiert. Die Eltern waren anschließend zu einem Informationsabend geladen.

Das Projekt „Tage der psychischen Gesundheit“ entsteht in Kooperation mit Gesundheits- und Präventionsorganisationen und wird vom Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien organisiert.

Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter www.mentalhealthdays.eu

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.