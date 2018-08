Heikler FF-Einsatz in der Kremser Innenstadt .

Durch Einschlagen der Glastür musste sich die Feuerwehr Krems bei einem nächtlichen Brand in der Nordsee-Filiale in der Oberen Landstraße Zutritt verschaffen.

Aufmerksamer Anrainer schlug Alarm

Einem aufmerksamen Nachbarn aus der Gaheisgasse, der Brandgeruch und das Anschlagen der Alarmanlage des Geschäftes gemeldet hatte, ist es zu verdanken, dass der Vorfall glimpflich endete. Es war kurz nach 1 Uhr Früh am 31. August, als die Florianis der Hauptwache und der Wache Egelsee alarmiert wurden.

Brandherd wurde in der Küche lokalisiert

Am Ziel fanden sie wie schon zuvor die am Einsatzort eingetroffene Polizei ein völlig verrauchtes Lokal vor. Sofort erfolgte die Lageerkundung durch einen Atemschutztrupp sowie der einsatz der Drehleiter, um auch die oberhalb befindlichen Geschoße zu inspizieren. Der Brandherd konnte danach rasch in der Küche lokalisiert werden.

Auch Obergeschoße vom Brand betroffen

Wie die ersten Ermittlungen zeigten, dürfte ein Mitarbeiter am Abend vergessen haben, eine Grillplatte auszuschalten, wodurch es zum nächtlichen Zwischenfall kam. Nach der Bekämpfung des Schwelbrandes wurden die angrenzenden Räume auf Rauch kontrolliert und Abluftöffnungen erkundet. Wie sich herausstellte, wurden auch das Ober- und das Dachgeschoß des Hauses durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen.

Brandbereiche großzügig entlüftet

Zuletzt belüfteten die FF-Kräfte den betroffenen Bereich und konnten nach rund zwei Stunden wieder einrücken. Verletzt wurde zum Glück niemand.

www.feuerwehr-krems.at