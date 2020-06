Ein brennendes Auto hätte in den Abendstunden des 16. Juni beinahe einen Wohnhausbrand in der Langenloiser Straße in Krems verursacht. Ein Pkw-Lenker, der Richtung Gneixendorf unterwegs war, bemerkte, dass aus seiner Motorhaube Rauch austrat und stellte daraufhin das Fahrzeug in einer Busbucht ab. Es dauerte nicht lange und das Auto stand in Vollbrand.

Wohnhaus mit Wintergarten in Gefahr

Die Feuerwehren Krems und Gneixendorf rückten mit zwei Hilfeleistungsfahrzeugen und Tanklöschfahrzeugen zum Einsatzort aus. Dort angekommen, mussten die Florianis feststellen, dass auch eine schräg oberhalb des brennenden Fahrzeugs liegende Böschung bereits in Flammen stand und ein angrenzendes Wohnhaus samt Wintergarten bedrohte. Mit insgesamt drei Löschleitungen konnten die Feuerwehren ein Übergreifen der Flammen schließlich verhindern und auch den völlig ausgebrannten Pkw ablöschen.

Massiver Wasseraustritt aus Straße

Für die Einsatzmannschaft war der Abend damit aber noch nicht beendet. Wenige hundert Meter vom Brandort entfernt, drangen große Mengen Wasser aus der Straße, die sich bereits nach oben wölbte. Eine wohl bereits zuvor beschädigte Leitung in der Nähe eines Hydranten dürfte durch die Wasserentnahme noch stärker in Mitleidenschaft gezogen sein worden. Die Langenloiser Straße musste komplett gesperrt werden, die Anrainer entfernten ihre Pkw aus dem betroffenem Bereich. Das Wasserwerk grub die Straße mit einem Bagger auf und konnte den Schaden relativ rasch beheben, die Langenloiser Straße ist mittlerweile wieder normal befahrbar.