Krems-Weinzierl: FF-Zufahrt zu Brandobjekt verparkt .

Nur vier Tage nachdem die FF Krems bei einer Rettungsaktion in Czettelhof in Weinzierl durch einen illegal geparkten Pkw behindert wurde, kam es bei einem nächtlichen Brandeinsatz in unmittelbarer Nachbarschaft erneut zu Behinderungen.