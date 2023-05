Krems: Brandstifter legten im ehemaligen EVN-Haus Feuer

Für die Kremser Feuerwehr wurde der Vorfall, der um ca. 14 Uhr gemeldet wurde, ein Großeinsatz. Passanten hatten bemerkt, dass aus einigen Fenstern des leerstehenden Gebäudes Rauch drang und den Notruf gewählt.

Haus ist auch ein Spekulationsobjekt

Das Haus, um das es vor einigen Jahren Spekulationen gab, die auch in die Stadtpolitik hineinspielten, gehörte früher der EVN, deren Bezirksorganisation hier untergebracht war. Danach wurde es von der Stadt Krems für einige Außenstellen des Magistrats genützt. Seit mehreren Jahren bereits steht das Haus nun leer. Dieser Umstand war es vielleicht, der auf bislang unbekannte Täter einen besonderen Reiz ausübte. Denn wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, waren der oder die Täter durch das Einschlagen einer Glastür in das Objekt eingedrungen.

Im Hausinneren wahllos gezündelt

Offensichtlich hatten sie da schon das Ziel, am verlassenen Ort zu zündeln. In verschiedenen Stockwerken des Hauses wurden in der Folge herumliegendes Papier, Bücher und Kartonagen in Brands gesteckt. Der Großteil der gelegten Feuer erlosch von selbst, wie der Brandermittler der Polizei später feststellen sollte. Im ersten Stock jedoch wurde neben Papier und Büchern auch zurückgelassenes Inventar in Brand gesteckt. Dieses bestand zum Teil aus Holz, zum Teil aber auch aus Plastik, was zu starker Rauchentwicklung führte, Diese machte letztlich auf die Untaten im Hausinneren aufmerksam.

Versicherung dürfte Schaden zahlen

Die Kremser Feuerwehr stand mit 22 Helfern aus der Hauptwache und den Feuerwachen Rehberg und Egelsee mit insgesamt acht Fahrzeugen im Einsatz. Beim Innenangriff standen Atemschutztrupps im Einsatz. Ebenfalls mit dabei waren Polizei und Rotes Kreuz. Die Sanitäter blieben jedoch zum Glück arbeitslos. Der Schaden am Gebäude, das jetzt im Besitz der Wohnbaugenossenschaft GEDESAG steht, ist noch nicht abzuschätzen. Er dürfte aber durch eine Versicherung gedeckt sein.

