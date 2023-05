Für Ernstfall geprobt

54 Übungsteilnehmer der Freiwilligen Feuerwehren Eisengraben, Gföhl, Jaidhof, Reittern und Seeb trainierten am 27. Mai 2023 in Garmanns den Ernstfall: In der außerhalb des Ortes gelegenen Lagerhalle der Familie Gerlinde und Karl Topf wurde ein Brand angenommen. Durch die exponierte Lage wurde der rasche Einsatz von drei Tanklöschfahrzeugen angeorndet. Zusätzlich wurde die Drehleiter der FF Gföhl zur Brandbekämpfung mittels Wendestrahlrohr positioniert. Die örtlich zuständige FF Reittern richtete einen Atemschutzsammelplatz ein.

Die Übungsziele - nämlich die Brandbekämpfung in der Halle, die Verhinderung der Ausbreitung auf den angrenzenden Wald, die Personenrettung aus dem Gebäude sowie die Löschwasserzubringung - konnten laut Übungsleiter Willibald Dietl erreicht werden.

Karl Burger bediente das Tanklöschfahrzeug TLFA4000 der FF Jaidhof. Foto: FF Gföhl, Karl Braun

Beim Löschwasserbehälter im Ortskern von Garmanns wurde mit der Tragkraftspritze (TS) der FF Seeb angesaugt und gemeinsam mit der FF Eisengraben eine Zubringerleitung mit insgesamt 16 B-Schläuchen gelegt.

Franz Gassner hielt die zwischengeschaltete TS der FF Eisengraben für die Zubringerleitung zum Einsatzort in Betrieb. Foto: FF Gföhl, Karl Braun

Die Lagerhalle wurde im Vorfeld mit einem Nebelgerät des Abschnittsfeuerwehrkommandos (AFK) Gföhl verraucht, sodass die drei eingesetzten Atemschutztrupps für die simulierte Personenrettung einsatznahe Bedingungen vorfanden

Viele junge FF-Mitglieder mit dabei

Abschnittskommandant Ernst Feichtinger und der neue Leiter des Verwaltungsdiensts des AFK, Andreas Hacker, überbrachten Aktuelles aus dem Abschnitt und bedankten sich bei der gastgebenden Familie Gerlinde und Karl Topf für die Überlassung des Übungsgeländes. Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger lobte die Einsatzbereitschaft und sicherte von Seiten der Gemeinde weiterhin Unterstützung zu. Sie gab ihre Freude, dass sehr viele junge Feuerwehrmitglieder an der Übung teilgenommen hatten, Ausdruck. Die Familie Topf lud im Anschluss zu einem Imbiss ein.

