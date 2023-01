Kremser Bezirks-ÖVP: Motivation für die letzten Meter

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Foto: NOEN

Dass sich der Wahlkampf in den letzten Zügen befindet, zeigte sich beim Auftritt von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vergangene Woche in Krems. „Die Blauen wollen, dass alle Frauen an den Herd zurückkehren, die Roten wollen von der Geburt an bis ins Erwachsenenalter institutionelle Betreuung. Wir sind nicht Vormund, sondern Partner unserer Familien“, hieß es da unter anderem seitens der ÖVP-Chefin in Richtung ihrer Mitstreiter aus dem Bezirk Krems, die zahlreich gekommen waren.

Zwar unterbrachen einige Passanten ihren Bummel für Mikl-Leitners Brandrede, Sinn und Zweck war aber wohl eine Motivationsspritze für die Funktionäre und Kandidaten im Finale eines kurzen Wahlkampfs, in dem der ÖVP die Felle davon zu schwimmen drohen (siehe Seiten 4/5). „Blau-Rot kommt in Umfragen auf 47 Prozent, eine Mehrheit ist in Griffweite“, warnte Mikl-Leitner, sich von „den Versuchen, die Untergriffe aus dem Bund ins Land zu bringen“, in der Wahlentscheidung beeinflussen zu lassen. Sollte eine Koalition aus FPÖ und SPÖ zustandekommen, werde es fünf Jahre lang um eine Spaltung der Gesellschaft und Hickhack gehen, meint sie.

Die Volkspartei mache nichtsdestotrotz weiter Wahlkampf mit Anstand. „Wir wollen die Gräben zuschütten und die Parteien wieder zusammenbringen.“

