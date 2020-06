Sonnenwendfeiern in Wachau in kleinem Rahmen .

Die traditionellen Sonnenwendfeiern in der Wachau gehen auch in Zeiten von Corona in Szene. Sie werden am Samstag in kleinem Rahmen stattfinden können, verwies die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH am Dienstag in einer Aussendung auf eine kurzfristige Lockerung der Verbrennungsverordnung für Brauchtumsfeuer und Feuerwerke.