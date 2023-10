Die Kleinen im Mittelpunkt

Bald ist es wieder soweit: Schon zum fünften Mal findet am Nationalfeiertag – Donnerstag, 26. Oktober – auf der Kunstmeile das Kinder.Kunst.Fest statt. Rund fünfzig Programmpunkte verwandeln Krems in ein Erlebnisparadies, das Kinder wie Erwachsene gleichermaßen genießen können. Erneut stehen Kunst, Theater, Musik, Literatur, Film und natürlich die eigene Kreativität der Kinder im Vordergrund. Je nach Interessensgebiet ist an den 15 Veranstaltungsoren quer duch Krems für jeden etwas dabei.

Für die Besucher, die selbst aktiv werden wollen, gibt es zahlreiche Angebote: Am Museumsplatz können Interessierte an einer Kletterwand ihr Können unter Beweis stellen. Das museumkrems lädt zu einer Schatzsuche ein, bei der es viel zu entdecken gibt.

Auch zum Basteln gibt es viel, so etwa bei den Workshops „Kreativ mit Naturmaterialien“ und „Bau.Kultur.Wachau“, bei denen die Teilnehmenden Landschaften und sonstige Kunstwerke aus natürlichen Materialien schaffen können. Der Kremser Künstler Daniel Domaika öffnet ebenfalls seine Werkstatt, um Besuchern ihre eigene Kreativität näher zu bringen. Mit der Illustratorin Nadine Kappacher sind der Fantasie im Atelier der Kunstmeile beim Erschaffen fantastischer Tiere keine Grenzen gesetzt.

Literarisch hat das Kinder.Kunst.Fest ebenfalls einiges zu bieten: Kinder können in die Geschichtenwelt Erwin Mosers eintauchen, und bei „Kunstfresser. Aus dem Leben einer Museumsmotte“ führen die Museumsmotten Heribert und Jolinde durch die Welt der Kunst. In der Dominikanerkirche liest die Dragqueen Queen Lady Nutjob aus Kinderbüchern vor.

Der Kinderfilm „Mavka – Hüterin des Waldes“ im Kino im Kesselhaus, eine Kinderdisco im Forum Frohner, spannende Erzählungen der nigerianischen Künstlerin Tótóọlá Ifáṣeésìn Ọlọ́ṣun Ẹgbẹ́bí warten auf die Besucher.

Nähere Informationen und Tickets auf www.kunstmeile.at. Für Kinder und Jugendliche unter 18 ist der Eintritt frei.