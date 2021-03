Die Brettspielikone „Das kaufmännische Talent“ – kurz DKT – hat seit 85 Jahren einen festen Platz in den Kinderzimmern Österreichs. Und nicht nur das: Die Einkaufstour durch die berühmten Straßen und Plätze des Landes erfreut sich auch bei vielen Erwachsenen noch immer großer Beliebtheit. Alle Fans aus der Region dürfen sich jetzt freuen: Ende April kommt auf Initiative der Donau Niederösterreich GmbH eine Wachauer Version des Brettspiels auf den Markt.

Kann im klassischen DKT „Häuserl“ und Hotels auf den Feldern in den Landeshauptstädten gebaut werden, heißt es für die Spieler im Weltkulturerbe Investieren in Melk, Spitz, Aggsbach, Krems, Furth, Dürnstein, Rossatz und Weißenkirchen.

Auf den Besitz- und Regionalkarten präsentieren sich der Welterbesteig Wachau, die Landesgalerie Niederösterreich, die Wachau Bahn, die Domäne Wachau, die Bäckerei Schmidl und die Wachauer Privatdestillerie Hellerschmid. Ebenso individuell auf die Wachau ausgerichtet sind die Bank- und Risikokarten.

Das Wachau-DKT kann ab Ende April um 29,90 Euro in den Tourismusbüros und Informationsstellen in Krems, Dürnstein, Weißenkirchen, Spitz, Melk, bei den teilnehmenden Firmen und Ausflugszielen, in den Thalia-Filialen in Krems, St. Pölten, Tulln und in Unimarkt-Filialen gekauft werden.