Gföhl: Viel Action beim Finale der Waldjugendspiele

Die NÖ Waldjugendspiele fanden erstmals 1988 statt. Zum Landesfinale der 34. Waldjugendspiele am 15. Juni lud der NÖ Landesforstdienst die 23 Bezirkssieger auf die Freilichtbühne Gföhlerwald ein. Ziel der traditionsreichen Initiative ist, den Jugendlichen die Vielfalt heimischer Wälder und Wissenswertes rund um den Lebensraum Wald auf spielerische Weise näher zu bringen. Heuer nahmen rund 11.000 Schüler am Bewerb teil, in Summe konnten seit der ersten Auflage in den 1980-er Jahren knapp 400.000 Schüler begrüßt werden.

Die zweiten Klassen der Bezirks-Siegerschulen hatten in Gföhl sechs Stationen zu absolvieren, die sich mit forstwirtschaftlichem Wissen, dem Rohstoff Holz sowie den Tieren und Pflanzen in unseren Wäldern befassten. Zahlreiche Forstexperten aus dem ganzen Bundesland begleiteten die Jugendlichen bei ihren Aufgaben. Für das leibliche Wohl auf dem Gelände der Freilichtbühne der Familie Blauensteiner, auf der Winnetou 30 Jahre lang tausende Besucher anlockte, sorgte der Langenloiser Christian Jager vom Österreichischen Bundesheer.

Viel Prominenz bei Siegerehrung

Der großen Siegerehrung wohnte viel Prominenz bei: Neben Fußball-Legende Toni Pfeffer und Forstdirektor Hubert Schwarzinger verfolgte auch die Geschäftsführerin der Land- & Forstbetriebe NÖ, Brigitte Schuh, sowie der Gmünder Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl und Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger (Stadt Gföhl) das spannende Finale. Bezirkshauptmann Günter Stöger (Bezirk Krems) überreichte den Schülern die Preise und Pokale.

Lokalmatadore: Kremser Schulen holten Silber und Bronze

Die 2D-Klasse des Bundesrealgymnasiums Rechte Kremszeile holte als Sieger aus Krems-Stadt den elften Gesamtrang in NÖ-Ranking und damit den Waldmeister in Silber. Die Mittelschule Spitz als Nummer eins des Bezirks Krems-Land wurde Waldmeister in Bronze.

Landessieg ging ans Bundesrealgymnasium Berndorf

Besondere Preise gab es für die drei Stockerlplätze: Mit 460 Punkten errang die 2C-Klasse des Bundesrealgymnasiums Waidhofen/Thaya Gold im dritten Rang. Die Schüler dürfen sich über eine Führung im ORF-Landesstudio und durchs Landesmuseum in St. Pölten freuen. Die 2B-Klasse der Mittelschule Gresten (Bezirk Scheibbs) erreichte mit 462 Punkten den zweiten Stockerlplatz und wurde mit einem Gutschein für einen Besuch im Tiergarten Schönbrunn in Wien überrascht.

Über Gold im ersten Rang mit 502 Punkten darf sich das Bundesrealgymnasium Berndorf (Bezirk Baden) freuen. Die 2E-Klasse wird von Toni Pfeffer mit einem gemeinsamen Training und Mittagessen mit der U17-Fußballnationalmannschaft belohnt. Alle 23 Schulklassen durften sich zudem über einen von ihm signierten Fußball freuen.