Dritter Platz bei der „Europameisterschaft der Pannenfahrer“! Die in Krems in der Pannenhilfe im Einsatz stehenden Techniker Christian Gafgo, 48, aus Langenlois und sein Kollege Johann Lehmerhofer, 36, aus Schiltingeramt (Gemeinde Jaidhof) fuhren beim „Road Patrolmen Contest“ in Utrecht, Holland, einen tollen Erfolg ein und landeten auf Platz 3.

Die beiden, die zuvor schon die österreichweite Ausscheidung für sich entscheiden konnten, mussten sich in den Niederlanden im 20 Teilnehmer starken Feld nur dem siegreichen Team des ADAC (Deutschland) und den auf Platz 2 gelandeten Vertretern des AMZS (Slowenien) geschlagen geben.

Gefragt waren beim zwei Tage dauernden Bewerb an 16 Stationen theoretisches und praktisches Wissen, das unter Zeitdruck unter Beweis gestellt werden musste. Einen der Schwerpunkte stellte dabei auch die E-Mobilität dar. Auch E-Fahrzeuge, darunter Fahrräder, mussten flottgemacht werden.

Wurden die beiden Österreicher vom Erfolg überrascht? „Dass wir auf Platz 3 gelandet sind, war ein schöner Erfolg“, so die glücklichen Bronze-Gewinner. „Aber dass wir unter die besten fünf kommen, darauf haben wir schon gehofft.“