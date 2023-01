Erinnerungen an Schönberg

Das Bildungswerk Schönberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, Alt und Jung durch Bildungsveranstaltungen aller Art miteinander in Kontakt zu bringen. Für ein tolles Projekt bitten Christine Weiss und Erich Schwanzelberger jetzt um die Mithilfe der Bevölkerung.

Auf die Idee sind die beiden gekommen, weil ihnen vor geraumer Zeit eine Broschüre der Marktgemeinde Sankt Leonhard am Hornerwald in die Hände gefallen ist. „Damit es nicht verloren geht ...“, lautet der Titel, der Programm ist: Darin sind Erinnerungen der Bürger über Erinnerungswertes gesammelt worden. Viele Menschen haben beigetragen und eine kollektive Erinnerung an ihre Heimat geschaffen, die man an Kinder und Kindeskinder weitergeben kann.

Das soll jetzt auch in der Gemeinde Schönberg geschehen: „Wir wollen auch in unserer Gemeinde eine derartige Sammlung von Erinnerungen herausgeben“, berichtet Erich Schwanzelberger. Schließlich gäbe es viele Menschen, die sich an Geschichte und Geschichten ihrer Heimat erinnern. „Es wäre schade, wenn diese Erinnerungen verloren gingen“, meint Christine Weiss.

Gesucht sind Erinnerungen, Anregungen und Ideen, die – auch mit Bildern – in die Broschüre aufgenommen werden können. Und das geht ganz einfach: „Rufen Sie uns an und wir wählen die Art und Weise, die für Sie am angenehmsten ist.“ Unter 0676/7084553 ist Christine Weiss erreichbar.

