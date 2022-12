216.800 Euro für St. Anna-Kinderkrebshilfe gesammelt

Werbung

Der Erlös von 20.000 Schilling (ca. 1.450 Euro) wurde der St. Anna-Kinderkrebshilfe gespendet. Der erste Markt fand am Kremser Dreifaltigkeitsplatz statt, seit 2014 wird er in Brunn veranstaltet.

„Wir finden es wichtig, dass die Kinder und deren Familien bei St. Anna finanziell unterstützt werden und wenigstens die materiellen Wünsche nicht unerfüllt bleiben“, so die Motivation der Familie. Bestand der erste Markt aus einem Tisch mit Basteleien und Glühwein, so wuchs der Markt 25 Jahre später auf einen beträchtlichen Umfang an: Helfer unterstützen beim Auf- und Abbau, die Hilfsgemeinschaft spendet dem Markt Basteleien, Fleisch, Obst, Gemüse und Wein.

Beim diesjährigen Charity-Adventmarkt kamen 19.400 Euro zusammen. In Summe wurden die letzten 25 Jahre 216.800 Euro für St. Anna gesammelt.

