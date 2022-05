100 Falstaff-Punkte für Weingut Mantler: „Wein muss schmecken!“

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

„Wir wissen, dass uns unsere Vorfahren einen Schatz hinterlassen haben.“ Josef – der Jungwinzer ist genau genommen Josef VI. – spricht nicht nur von alten Weinen aus dem vorigen Jahrhundert, von denen meist über 100 Flaschen weggelegt wurden. Auch die Philosophie des naturnahen Ausbaus der Produkte ist ein Erbe, aus dem die Jungwinzer-Geschwister Agnes und Josef schöpfen können.

Die Adelung mit der Höchstwertung von 100 Falstaff-Punkten für einen Muskateller aus dem Jahr 1951 (!) ist natürlich eine ganz besondere Motivation, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Nur 25 Weine aus Österreich schafften den 100er bisher. „Wir stehen auf den Schultern eines Riesen“, bringt Josef die Gefühle auf den Punkt. „Und wir haben gesehen, dass unsere Weine Potenzial haben.“

2003 hat man sich vom Ackerbau verabschiedet. Seit 2008 ist der Betrieb bio-zertifiziert. Auf 25 Hektar Fläche wachsen Grüner Veltliner, Roter Veltliner und Muskateller, die nach England sowie bis in die USA und nach Japan exportiert werden. Josef sen., der sich mit den Jungen mitfreut, erinnert sich, dass Weine mit Bukett in den 1970er-Jahren verpönt waren. Jetzt sind Muskateller & Co. aber wieder zurück.

Im Weingut Mantler wird man auch nach der Top-Bewertung nicht die Bodenhaftung verlieren. Josef VI.: „Kritiker können eine Führungsrolle übernehmen. Aber so toll diese Auszeichnung auch ist, der Weinliebhaber soll sich nichts aufzwingen lassen. Wein muss Spaß machen und schmecken!“

