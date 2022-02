Tierschützerin in Kritik: „Bin selbst ein Opfer!“

Hat Claudia Polat, die mit ihrem „Verein für Menschen und Tiere“ nach eigenen Angaben Spendengelder akquiriert und an Tierfreunde in Notlagen verteilt, zwölf Hunde aus Bulgarien nach Österreich bringen lassen, um sie hier zu vermitteln?

Mit diesem Vorwurf sieht sich die als Betreiberin eines „Igelhotels“ in Brunn/Felde bekannte Frau konfrontiert. Aktuell befinden sich die zwölf Hunde in der Tierpension Schandl in Draßmarkt (Bezirk Operpullendorf, Burgenland). Weil die Papiere fehlen, könnte der Fall strafrechtliche Konsequenzen haben.

„Erst als die Tiere schon ausgeladen waren, hat sich gezeigt, dass die notwendigen Traces (Nachweise zur Verwaltung der Transporte und der Herkunft von Tieren, Anm.) fehlen“, ärgert sich Eleonore Schandl von der gleichnamigen Tierpension über Polat. „Jetzt habe ich den Scherm auf.“ Am Dienstagnachmittag komme die Amtstierärztin zu ihr und den Hunden, die nach ihrer 17-stündigen Fahrt aktuell von ihr betreut und verpflegt werden. „Aber wenn es eine Strafe gibt, muss die der Verein zahlen!“

Polat: Aus Mitleid mit den Hunden aktiv geworden

Polat sieht sich selbst als Opfer. Sie habe Nicole Babel vom Verein „Rositsas Fellnasen“ aus dem Bezirk Mödling Hilfe angeboten, um die Hunde nach Österreich bringen zu lassen. „Vielleicht war das ein Fehler, weil ich Mitleid hatte“, meint sie. Doch sie sei falschen Angaben aufgesessen. „Jetzt bin ich der Trottel vom Dienst!“ Mit dem Tierimport oder gar einer Vermittlung von Tieren (für die sie keine Genehmigung besitzt, Anm.) habe sie nichts am Hut.

„Das stimmt nicht!“, meint Babel, die überlegt, einen Anwalt einzuschalten. Weder ihr Verein noch sie habe mit dem Hundetransport etwas zu tun. Das könne sie anhand von Handy-Nachrichten beweisen. Nicht sie habe Polat um Hilfe gebeten. Vielmehr sei diese an sie herangetreten. „Und ich habe dann einen Kontakt hergestellt, mehr nicht. Das ist alles beweisbar!“

Dienstagnachmittag (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) sollte sich das Schicksal der Vierbeiner im Burgenland entscheiden. Im schlimmsten Fall müssen sie ihre Rückreise nach Bulgarien antreten. Wer diese bezahlt, wäre dann wohl der nächste Streitpunkt.

