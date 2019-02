Es war eine Aktion des Arbeitskreises „Gesunde Gemeinde Gedersdorf“ und der Initiative „Tut Gut“ der Landesregierung. Die Bevölkerung war aufgerufen: „Denken Sie an Ihre Gesundheit und gestalten Sie Ihr persönliches Gesundheits-Tagesprogramm!“

Den ganzen Tag lang standen dabei in der Volksschule Gedersdorf verschiedenste Fitness- und Gesundheitstests auf dem Programm – und das nicht nur für spezielle Bevölkerungsgruppen, sondern für jedermann. Es ging ums Sehen und Hören, um den Blutdruck, um interessante „Küchenexperimente“ und eben alles, was das Leben lebenswert macht. Abgerundet wurde das Ganze von Vorträgen über Themen wie Demenz, alternative Medizin und mehr. Und die Informationen konnten auch mit Flyern und anderen Infoschriften mit nach Hause genommen werden. Natürlich wurden die Gäste auch mit verschiedenen Köstlichkeiten verwöhnt.

Für die Heiterkeit sorgte nach dem Gesundheitstag der Kabarettist Ingo Vogl, der sich mit seinem Programm „G’sundheit“ allem widmete, was im Leben so Spaß macht: „Rauchen, Saufen, Fressen, Sex und Drogen“. Sozusagen: „…das kleine Wochen end-Paket“. Vogl verursachte so manchen Bauchmuskelkater ...