Feuerwerk, Lärm und viel Rauch - die Silvesternacht bot für unbekannte Täter die optimale Gelegenheit, alte Buchhaltungsunterlagen loszuwerden - allerdings auf illegale Art und Weise.

Sie verbrannten den Haufen Papiermüll in einem Weingarten nahe der Kremser Schwarzalm. Der stark rauchende Berg an Unterlagen ging im Trubel des Jahreswechsels völlig unter, erst am Nachmittag des Neujahrstags entdeckten Spaziergänger den noch glosenden Papierhaufen und alarmierten die Feuerwehr.

Fünf Florianis rückten mit dem Tanklöschfahrzeug zum Einsatzort aus, löschten den Papierberg und verteilten das Brandgut, um auch an die letzten Glutnester zu gelangen. Nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera beendete die Feuerwehr den Einsatz rund eine Stunde später.