Mit Lesehöfen der Klöster in Krems, Gedersdorf und Rohrendorf beschäftigt sich der Hobbyhistoriker Hermann Lederhilger. Informationen aus 98 Geschichtsquellen hat er mit zehn Helfern, unter anderem mit dem Steiner Werner Friedl, zusammengetragen.

Der Rohrendorfer Autor beleuchtet einen Zeitrahmen von 990 bis 1848. Allein die 79 Lesehöfe in der Stadt Krems waren früher eine wichtige Lebensquelle für die Weinbauern. Erst nach 1848 wurden viele private Weinkeller errichtet, und die Winzergenossenschaften übernahmen Aufgaben der Lesehöfe. „Rohrendorf etwa lieferte an 48 klösterliche Lesehöfe Trauben ab“, weiß Lederhilger. „Die Orte der Gemeinde Gedersdorf hatten im Laufe der Zeit 64 verschiedene Grundherren und in elf verschiedenen Kellergassen hatten die Gedersdorfer ihre Keller gegraben!“ Skizzen, Bilder und Tabellen ergänzen das für historisch interessierte Zeitgenossen sicher aufschlussreiche Büchlein. MK

Hermann Lederhilger: „Lesehöfe der Klöster in Krems – Gedersdorf – Rohrendorf“, Eigenverlag, 115 Seiten, 12 Euro. Bestellungen: hermann.lederhilger@inode.at, 0650/7417785.