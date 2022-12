Chronik fürs Gföhleramt

Werbung

Buchautor und Chronist Sepp Weber arbeitete das Gföhleramt lokalhistorisch neu auf und hielt die Geschichte, Entwicklung und Häuserchronik auf 552 Seiten fest.

Weber befasst sich in seinem neuen Werk „Das Gföhler amt“ auch mit dem Werdegang der in der Region einzigartigen Waldämter, den Glashütten, der Rosalia Kapelle, Marterln und Bildstöcken, dem Schulwesen und der Agrarstrukturveränderung. Er wirft aber ebenso einen Blick auf die alte Hinrichtungsstätte am Gerichtsbühel und das ehemalige Bauernhofmuseum, das im Hof der Familie Fux untergebracht war. Ein eigenes Kapitel widmet der Lokalhistoriker den über die Region hinaus bekannten „Karl-May-Spielen“ aus früheren Zeiten.

Einen wichtigen Platz im Buch haben ebenso Personen des öffentlichen Lebens, wie Bürgermeister, Ortsvorsteher, Vereinsverantwortliche und Vorbeter – wie auch im Krieg Gefallene und Vermisste.

Weber thematisiert parallel die Entwicklung der Infrastruktur: Neben dem Güterwegebau geht er auf die Bundesstraße B 37 und die West-Austria-Gaspipeline ein.

