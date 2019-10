Pünktlich zu Halloween präsentiert die Hollenburger Krimiautorin Lisa Gallauner (41) ihr druckfrisches neues Werk: „Herbstleich‘“ ist der zweite Fall des Ermittler-Duos Mörderisch & Fesch. Die stoßen auf Abgründe im idyllischen Sankt Lindenbaum, als am 31. Oktober ein toter „Werwolf“ gefunden wird.

„Der Nebel und die Herbststimmung inspirieren mich als Krimiautorin sehr“, erzählt Gallauner, dass sie rund um Halloween mit dem Herbstkrimi begonnen hat. Wirklich Zeit zum Schreiben hat die Lehrerin aus Berufung, die an der Sportmittelschule Mautern unterrichtet, aber vor allem in den Ferien am Erlaufsee. Dort hänge auch an Sommertagen manchmal der Nebel im Wald, was die Krimi-Fantasie anrege.

„Einen neuen Band zu schreiben ist wie ein Wiedersehen mit alten Freunden“, schildert Gallauner, dass sie beim Schreiben völlig in die Welt ihrer Inspektoren eintauche und perfekt abschalten könne. Die Krimireihe „Mörderisch & Fesch“ unterscheidet sich durch einen anderen, humorvolleren Ton von Gallauners Wachau-Krimi-Reihe rund um Chefinspektor Meierhofer, ist aber als Ergänzung, nicht als Ersatz gemeint.

„Meierhofer geht noch lange nicht in Pension“, verrät Gallauner, dass auch schon ein achter, „sehr wachauerischer“ Meierhofer fertig ist, der im Frühling 2020 erscheinen soll. „Meierhofer ist schließlich mein Alter Ego, nur älter, übergewichtig und mit Vollbart“, lacht sie.