Dem Maistrich auf den Spuren

Schon zum vierten Mal führt die Kremser Autorin Lisa Gallauner ihre Leser mit ihrem neuesten Krimi „Maistrich – der 4. Fall für Mörderisch & Fesch“ (202 Seiten, 12,90 Euro) in das Dörfchen Sank Lindenbaum. Dem Polizisten Friedrich Fesch, der nur ein beschauliches Maifest mit seiner neuen Freundin genießen will, wird ein gewaltiger Strich durch die Rechnung gemacht – ganz wörtlich, denn vor seiner Haustür taucht ein Maistrich auf. Was anfangs scheint wie ein kindischer Streich, der einen erwachsenen Mann nicht aus der Ruhe zu bringen vermag, entpuppt sich als sehr viel ernster. Friedrich Fesch sieht sich schnell gefangen in einem Wirrwarr aus Geheimnissen und Intrigen – und die sind noch viel schlimmer in einem Dorf, wo jeder jeden kennt und Tratsch sich mit Lichtgeschwindigkeit verbreitet.

Lisa Gallauner, die das Schreiben vor 19 Jahren entdeckt hat und seither beständig veröffentlicht, will ihrem Protagonisten einfach keine Ruhe gönnen. Die laufenden Ermittlungen verstricken sich konstant mit seinem Privatleben und auch seine Vergangenheit, mit der er mehr schlecht als recht abgeschlossen hat, holt ihn ein. Was eine klischeehafte Handlung sein könnte, macht die Autorin durch gezielt eingesetzte Rückblenden und ihren unkonventionell mündlichen Schreibstil spannend. Der gezielte Einsatz von Dialektmerkmalen in der Sprache erweckt den dörflichen Charme zum Leben und erzeugt großes Einfühlungspotenzial für die Leser.

Neben den vier Krimis um das Ermittlerpaar Mörderisch&Fesch hat Gallauner bereits neun weitere Krimis und zahlreiche Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht. Nähere Informationen zu Autorin und Werk sind auf www.lisa.gallauner.at und auf www.federfrei.at verfügbar

