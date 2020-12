„Straff, angepasst, nur unaufschiebbare erforderliche Maßnahmen“: So charakterisierte Finanz-Referentin geschäftsführende Gemeinderätin Evelyn Müller in der vorweihnachtlichen Gemeinderatssitzung (sie fand aus Platzgründen im Schloss statt) die Ausgaben im (Nachtrags-)Voranschlag für heuer und nächstes Jahr und gab damit einen Einblick, wie die Budgets 2021 (und wohl auch in weiteren Jahren) auch in anderen Kommunen aussehen könnten.

Müller: „Es war ein schweres Jahr, und es wird nicht besser.“ Verminderte Einnahmen bewirken, dass um einiges weniger ausgegeben werden kann. So fielen in Spitz heuer allein die Nächtigungstaxen um mehr als zwei Drittel geringer aus, die Einnahmen aus den Kommunalsteuern verringerten sich um 30 Prozent, die Bundes-Ertragsanteile wurden reduziert. Das gesamte Einnahmen-Minus beträgt über 300.000 Euro.

Ausgaben um etwa vier Millionen sind 2021 dennoch geplant, laut Müller „keine neuen Investitionen, nur Projekte, die fertiggestellt werden müssen“. Dazu zählt vorrangig die Fertigstellung von Kirchenplatz und Marktstraße – da wurden viele Arbeiten vorgezogen, die Kosten belasten damit das Budget früher als geplant, und es muss nun sogar ein Darlehen (400.000 Euro) aufgenommen werden.

Gespräch mit Landesstellen im Jänner angekündigt

Gebaut werden soll außerdem das noch fehlende Teilstück des Gehsteigs an der B 217 im Bereich Gut am Steg, die Rotkreuz-Leitstelle in Krems schlägt sich mit 30.000 Euro zu Buche – und das war’s dann auch schon mit den geplanten Ausgaben.

Aufgeschoben werden beispielsweise der geplante Austausch der öffentlichen Beleuchtung auf LED, Investitionen in den Ausbau der Radroute Südliches Waldviertel oder die Sanierung des Löschteichs in Vießling (Müller: „Das Projekt hat aber dennoch Priorität“).

Dem Voranschlag nicht zustimmen wollten die Gemeinderäte Conny Paul und Christian Hirtzberger: „Da werden Gelder investiert, ohne dass die Finanzierung der Projekte gesichert ist. Es gibt auf viele Fragen keine Antworten.“

Und auch geschäftsführender Gemeinderat Helmut Wolf (SPÖ) zeigte seinen Unmut: „Wir stimmen zu, aber dieses Budget steht auf gläsernen Füßen. Das Land NÖ muss helfen, da sollte pro Einwohner ein Geldbetrag zur Verfügung gestellt werden“, so sein Vorschlag.

Bürgermeister Andreas Nunzer versprach ein „Gespräch mit den Landesstellen“ im Jänner.