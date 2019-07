„Ich arbeite seit so vielen Jahren hier, aber so was habe ich noch nicht erlebt.“ Die Empörung eines Geschäftsangestellten im Bühl-Center ist unüberhörbar. Der Grund: die Baustelle im Erdgeschoß des Einkaufszentrums. Wo einst ein Libro-Markt eingemietet war, entsteht momentan ein MüllerMarkt.

Geschäfte in direkter Umgebung der Bauarbeiten, vor allem im Erdgeschoß, berichten allerdings von massiven Problemen, vor allem mit Lärm. „Wenn hier gebohrt wird, versteht man das eigene Wort kaum“, berichtet ein Bediensteter eines Shops. „Und an Kundenbetreuung ist da natürlich kaum mehr zu denken.“ Der Umsatz sei seit Beginn der Bauarbeiten deutlich eingebrochen.

„Zwei Mitarbeiterinnen haben sich übergeben“

In Zusammenhang mit der Baustelle kam ein weiteres Detail ans Licht. Nach Angaben mehrerer Angestellter ereignete sich am Morgen des 8. Juni ein Vorfall mit erheblichen Konsequenzen. „Die haben irgendwelche Bodenarbeiten erledigt. Allerdings schon am Samstagmorgen, nicht am Sonntagmorgen, wo niemand da ist“, erklärt sich ein Zeuge die Situation. Dabei sei eine Substanz verwendet worden, die im gesamten Center für ekelhaften Gestank sorgte.

Ein Mann litt unter Kopfschmerzen. „Kunden haben wir auch verloren durch den Gestank“, meint eine Filialleiterin. Andere Geschäfte traf es noch schwerer. So mussten sich Mitarbeiterinnen zweier Läden übergeben. Zahlreiche Geschäfte, darunter der T-Mobile Shop, das Schmuck- und Uhrengeschäft Michael Kruzik, das Café Schindlegger und die Bäckerei Schalk, sperrten frühzeitig zu.

Die NÖN fragte nach. „Es gab eine kurzfristige Geruchsbelästigung“, beschwichtigt Center-Manager Michael Kamnik am Telefon. „Es hat ein Mieter seinen Boden behandelt. Die Müller-Baustelle ist in einem anderen Geschoß. Mit der hat das gar nichts zu tun!“, setzt seine Stellvertreterin Barbara Weinstabl nach. „Es war keine Gesundheitsgefährdung gegeben, und die Schadensabwicklung, die direkt über den Mieter läuft, funktioniert für die Betroffenen ebenfalls ganz problemlos.“