Musikschule Krems bietet Ausbildung in Theater & Schauspiel

Das jüngste Unterrichtsangebot der Musikschule Krems ist seit dem laufenden Schuljahr die Schauspiel-Klasse.

"Ein spaßiges Potpourri"

Schauspielerin Dagmar Bernhard, die die Klasse geleitet hat, bezeichnete die Arbeit als „rundum spaßiges Potpourri“. Zunächst gehe es darum, die Phantasie und Spielfreude zu wecken, erläutert die Pädagogin den Aufbau des Unterrichts. In weiterer Folge werden Monologe, Dialoge und ganze Stücke einstudiert.

Ausbildung hilft vielseitig

„Das trainiert die Konzentration, die Sprechwerkzeuge werden animiert, und die Kids schulen ihre Ausstrahlung und die Sicherheit im Auftreten“, so Bernhard. Mit Schauspiel-Workshops an den Kremser Volksschulen macht die Musikschule auch außerhalb der Musikschul-Mauern Lust aufs Spielen – demnächst etwa in der Volksschule Lerchenfeld.

Jetzt für Herbst anmelden!

Die Anmeldung für das neue Schuljahr ist bereits möglich. Unterrichtsbeginn ist voraussichtlich in der zweiten Schulwoche. Nähere Informationen und Anmeldung: Musikschule Krems, Hafnerplatz 2, Tel. 02732/801-370.

www.krems.at/musikschule.

www.kremsbildet.at

