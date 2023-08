Langenloiser Initiative will einen „klimafitten“ Bahnhof

„Schatten statt Hitze – Rettet die Bäume im Bahnhofsgrätzl“: Unter diesem Motto wurde vor einigen Monaten eine Bürgerinitiative gegründet, die eine Petition mit bisher knapp 500 Unterzeichnern gestartet hat.

ÖBB plant umfangreiche Maßnahmen

Zentrales Anliegen der Gruppe ist der Erhalt des ÖBB-eigenen Grünstreifens entlang der Johann-Kargl-Straße – was in Gesprächen mit den Verantwortlichen nun auch zugesagt wurde. Details erfuhren die Anrainer bei einem Treffen mit den Beteiligten des Kamptalbahn-Projektes (ÖBB, VOR, Stadtgemeinde Langenlois) – hier wurden die Umbau-Planungen für den Bahnhof Langenlois vorgestellt. Ab September werden Bahnsteig und Gleiskörper neu und barrierefrei errichtet, im Bereich Bahnstraße/Johann-Kargl-Straße entsteht ein Versickerungs-Becken, hinter dem Bahnhof ein Parkplatz. Die Grünfläche mit Baumbestand in den Schrebergärten (die geräumt werden müssen) bleibt vorerst unangetastet.

Baumfällungen nochmals überlegen!

Allerdings: Um die Sicherheit der Gleisbauarbeiten zu gewährleisten, wird die ÖBB die Baum- und Strauchreihe direkt entlang der Gleise entfernen. „Hier wird das rechte Maß ausschließlich in den technischen Anforderungen gefunden, anstatt Alternativen zu prüfen“, meint Max Stimpfl von der Bürgerinitiative. Er fordert, vor der Fällung von Bäumen abzuwägen, ob sie tatsächlich unbedingt notwendig ist.

Viele Ideen für künftige Klima-Fitness

Ganz generell hat die Initiative die klimafitte und zukunftsfähige Gestaltung des gesamten Bahnhofsareals im Fokus. „Der ,Bahnhof am Park' sollte moderne Mobilitäts-Drehscheibe sein und es könnten auch attraktive Gemeinschaftsgärten, ein parkartiger Parkplatz und ein schattiger Fußweg zum Bahnhof als Verlängerung des Spitzparks in den Planungen Platz finden“, schlägt Marion Schwarz vor: „Altbäume tun genau das, was wir jetzt und in Zukunft brauchen: Schatten spenden, CO2 binden, Wasser verdunsten, Biodiversität erhalten und vor allem die gefühlte Temperatur deutlich reduzieren.“