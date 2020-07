Eine Arbeitsgruppe soll ein neues Parksystem für Krems erarbeiten. Das ist seit der Gemeinderatssitzung am 24. Juni klar. Die NÖN hat weitere Details in Erfahrung gebracht.

Die Arbeitsgruppe soll Ende August ihre erste Sitzung abhalten. Vertreten sein werden Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel (SPÖ), je ein Mandatar der anderen Fraktionen im Gemeinderat, der Arbeiter- und Wirtschaftskammer, des Stadtmarketings, des Verkehrsclubs Österreich, Magistratsdirektor Karl Hallbauer und Bereichsleiter Leopold Rohrhofer sowie zwei Mitarbeiter aus der Verkehrsabteilung des Magistrats.

Zu der Expertenrunde gesellen sich außerdem zwei Kremser Bürger, ein Mann und eine Frau. Interessierte können sich bis 14. August mit einem kleinen Motivationsschreiben an die Mailadresse krems2030@krems.gv.at bewerben. Das Los entscheidet schließlich, wer dabei sein wird. „Ganz im Sinne der Bürgerbeteiligung“, erklärt Scheichel, warum er Außenstehende an dem für Krems so wichtigen Problemlösungsverfahren mitwirken lassen will.

Vielleicht gibt es neue Zugänge, vielleicht haben wir in der Vergangenheit irgendetwas übersehen Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel

Bis zum Jahresende tagt die Arbeitsgruppe drei- bis viermal. Und dann? „Wird beraten, was man umsetzen kann“, sagt Scheichel. Eine Bürgerbefragung im Anschluss sei auch eine Möglichkeit. Er selbst wünscht sich ein „einfaches und überschaubares Parksystem mit wenigen Ausnahmen.“ Die Verschmelzung der beiden Zonen meint Scheichel damit nicht zwingend. Vielmehr steht er ihr skeptisch gegenüber, weil es viele Nutzerinteressen gebe, denen man gerecht werden müsse.

Martin Kalchhauser Losentscheid als Feigenblatt

Was meint Scheichel dann mit einem einfachen, überschaubaren Parksystem? „Wenn ich das wüsste, hätte ich es schon umgesetzt“, sagt er. Als einer der längstdienenden Gemeindepolitiker weiß Scheichel, wie lang die Historie des Parkdilemmas in Krems ist. Nichtsdestotrotz hegt er die Hoffnung, dass nun eine zufriedenstellende, dauerhafte Lösung entstehen könnte. „Vielleicht gibt es neue Zugänge, vielleicht haben wir in der Vergangenheit irgendetwas übersehen.“

Kritik an Abschaffung der mittäglichen Gratis-Parkzeit

Wenig Feedback gab es indes auf die jüngste Adaptierung der Tarifordnung, die dem Parker beim Bezahlen von 50 Cent eine Stunde zusätzlich schenkt. Christian Ilkerl, der Mitgründer der Unternehmer-Initiative Innenstadt, reagiert darauf lethargisch: „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Die prekäre Situation wird dadurch verändert, nicht verbessert.“

Kalchhauser Stadtmarketing-Chef Horst Berger reagiert auf Kritik für die jüngste Adaptierung des Parksystems.

Kritik kam von Unternehmer- und Kundenseite auf die Abschaffung der mittäglichen Gratis-Parkzeit. Laut Scheichel sei sie gestrichen worden, um „weg von den Ausnahmen, in Richtung einer Vereinheitlichung“ zu kommen. Unterstützung erhält er von Horst Berger, dem Chef des Stadtmarketings. Der sieht die Neuerungen positiv: „Gerade um die Mittagszeit haben etliche Geschäfte Mittagspause und somit ist das Gratis-Parken, egal zu welcher Uhrzeit, für den Kunden wertvoller.“