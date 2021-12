Grafenegg: Anton Pfeifer gab Rückzug bekannt

„Es ist an der Zeit, das Amt an die jüngere Generation zu übergeben.“ Mit diesen Worten kommentiert der Grafenegger Bürgermeister Anton Pfeifer, 69, seinen Rücktritt mit Ende Dezember 2021, den er nach der Gemeinderatssitzung am 29. November bekanntgab.

Die Entscheidung ist damit bereits seit dem 30. November rechtskräftig, wird jedoch erst am 31. Dezember 2021 schlagend. „Es gibt keinen konkreten Anlass für meinen Rücktritt“, betont Pfeifer im NÖN-Telefonat. „Es war schon seit der Wahl 2020 abgesprochen, dass ich nicht mehr die ganze Periode bleiben werde.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Pfeifer wurde 2000 als Nachfolger Erwin Deibls Bürgermeister und ist damit seit mehr als 21,5 Jahren im Amt. In seine Zeit fiel unter anderem die per Volksbefragung abgesegnete Änderung des Gemeindenamens von Etsdorf-Haitzendorf auf Grafenegg (2003).

Auch in zahlreichen weiteren Funktionen aktiv

Der im Zivilberuf bis 2018 bei der NV (und dort auch im Betriebsrat führend) tätige Gemeindechef war und ist vielseitig engagiert. So bekleidete er zehn Jahre lang das Amt eines Kammerrats der AKNÖ und war ebenso lange ÖVP-Gemeindevertreterverbands-Obmann. Aktuell ist Pfeifer Obmann des Gemeindeverbands für Abgabeneinhebung und Umweltschutz (GV) in Langenlois sowie des Kremser Gemeindeabwasserverbandes (GAV). Diese Funktionen wird er auch über seine Bürgermeister-Zeit hinaus behalten. Dies ist auch der ausschlaggebende Grund dafür, dass sich der Bürgermeister nicht ganz (auch aus dem Gemeinderat) verabschieden wird.

Auf die Frage nach seinem Nachfolger stellt Pfeifer fest, dass Vizebürgermeister Franz Klein (ÖVP) auch 2022 Vize bleiben möchte. Als aussichtsreichster Kandidat gilt der Unternehmer Manfred Denk, 55. Er fungiert bereits als geschäftsführender Gemeinderat.

Pfeifer gehört übrigens gemeinsam mit Herbert Prandtner (Weinzierl am Walde) und Franz Aschauer (Jaidhof), beide ÖVP, zu den längstdienenden Gemeindechefs im Bezirk Krems. Alle drei wurden 2000 erstmals gewählt.