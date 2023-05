Deutsch-Österreichischer Erfahrungsaustausch

Nach dem Besuch der Bürgermeisterinnen-Delegation aus Österreich in Rheinland-Pfalz im Vorjahr, kamen die Ortschefinnen aus Deutschland heuer zum Erfahrungsaustausch nach NÖ. Gleich nach der Ankunft am 24. Mai am St. Pöltner Hauptbahnhof stand eine Führung durchs Landhaus und durchs Regierungsviertel auf dem Programm.

Nach dem Aufenthalt in der Landeshauptstadt ging es weiter nach Krems, wo die Delegation von der Geschäftsführerin der Kommunalakademie NÖ, Anna Margaretha Sturm, im Hotel Klinglhuber begrüßt wurde. Die Kommunalakademie NÖ wurde als gemeinnütziger Verein gegründet, hinter dem das Land NÖ und die Gemeindevertreterverbände der VP und SP stehen. Zu ihren Aufgaben zählen die Aus- und Weiterbildung von Gemeindemitarbeitern und die Abnahme von Dienstprüfungen.

Frauenförderung in den Gemeinden im Fokus

An Tag zwei standen mehrere Vorträge zur Frauenförderung in den Gemeinden auf dem Programm. Beim „Gender Budgeting“ wurde unter anderem darauf aufmerksam gemacht, wohin von den Gemeinden gewährte Subventionen und Förderungen fließen - beispielsweise an Musik- und Sportvereine - und welche Frauenanteile damit erreicht werden. Mit dem Programm „Politik Mentoring“ des Landes NÖ werden Newcomerinnen in der Politik - sei es als Gemeinderätin oder als Bürgermeisterin - gezielt gecoacht. Aktuell gibt es zwölf Teilnehmerinnen in ganz NÖ.

Nach den Vorträgen am zweiten Tag wurde zu einer Führung durchs Stift Göttweig eingeladen - mit dabei: Marion Török (Zwentendorf, NÖ), Ludmilla Etzenberger (Gföhl, NÖ), Agneta Psczolla (Pressesprecherin des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-Pfalz), Susanne Müller (Herrstein-Rhaunen, Deutschland), Andrea Mallmann (Hansrück-Mittelrhein, Deutschland), Kornelia Jex (Rennerod, Deutschland), Elke Stachowiak (Wachenheim, Deutschland), Sabine Hopf (Leitzersdorf, NÖ), Kommunalakademie-NÖ-Direktor Johannes Landsteiner, Sabine Dorner-Leyerer (Winklarn, NÖ), Gudrun Berger (Furth bei Göttweig, NÖ), Christiane Horsch (Schweich, Deutschland) und Vize-Kommunalakademieleiter Franz Dworak (von links). Foto: Kommunalakademie NÖ

Ortskernbelebung als Herausforderung in Österreich und Deutschland

Am dritten Besuchstag folgte ein Vortrag zum Thema Kommunikation, bei dem Erfahrungen zur internen und auch zur externen Kommunikation der Gemeinden mit den Bürgern ausgetauscht wurden. Am Nachmittag führte Stadtchefin Ludmilla Etzenberger durchs Gföhler Stadtzentrum. Thema war die „Ortskernbelebung“, welche vor Ort unter anderen mit Vereinen und der „Gföhler Wirtschaft Aktiv“ durch gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen gut funktioniert und gelebt wird.

Die Bürgermeisterinnen aus Rheinland-Pfalz verabschiedeten sich am 27. Mai - vorbildhaft nachhaltig: Wie die Anreise erfolgte auch die Abreise mit dem Zug, der sich vom St. Pöltner Hauptbahnhof um 9.46 Uhr in Richtung Mainz in Bewegung setzte.

