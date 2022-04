Neuer Spitzenkandidat: Weichenstellung bei Paudorfer SPÖ

Werbung

Die SPÖ Paudorf will den Bürgermeister-Sessel zurückerobern: Johannes Öllerer wurde schon jetzt als Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl 2025 präsentiert. Der 49-Jährige ist kein neues Gesicht: Bereits 2000 bis 2012 war Öllerer im Gemeinderat, ab 2006 als geschäftsführender Gemeinderat für Soziales, Familien, Bildung und Sport.

Der SPÖ-Spitzenkandidat gibt sich bürgernah: „Ich möchte die nächsten zwei Jahre nutzen, um mit jeder Bürgerin und jedem Bürger zumindest einmal ein Gespräch zu führen - zum Beispiel bei Hausbesuchen oder Verteilaktionen.“

Den Menschen zuzuhören, liegt Öllerer: „Als Arbeits- und Sozialrechtsberater bei der Arbeiterkammer begegnen mir täglich Probleme der Menschen, diese beratende Rolle möchte ich auch in Paudorf als Bürgermeister übernehmen.“ Schließlich soll laut Öllerer das Gemeindeamt „Bürgerbüro“ werden, Umweltschutz und ein energieautarkes Paudorf sind weitere Ziele.

In den Gemeinderat wird der Meidlinger in dieser Periode noch nicht einziehen, weil derzeit kein Mandat frei sei: „Als Partei-Obmann-Stellvertreter arbeite ich aktiv bei der Themenfindung und unserer Linie in der Fraktion mit.“

Wer Johannes Öllerer treffen will, hat am Samstag, 30. April, ab 14 Uhr beim SPÖ-Maibaumfest am Marktplatz Paudorf die Gelegenheit. Die Festrede hält um 17.30 Uhr Nationalrat Robert Laimer.

