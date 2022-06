Gföhler Schülerinnen holten Leichtathletik-Bronze

Das Mädchen-Leichtathletik-Team der Sportmittelschule (SMS) Gföhl vertrat nach dem Sieg bei den Landesmeisterschaften NÖ beim großen Bundesfinale, das am 14. und 15. Juni in Schwaz in Tirol abgehalten wurde.

Dort zeigte das junge Damenteam starke Leistungen im Weitsprung, beim 60-Meter-Sprint, beim Kugelstoßen und 1.500-Meter-Lauf: Luisa Huber war beim 60-Meter-Lauf mit 8,66 Sekunden Drittschnellste, Melissa Stangl wurde mit 9,12 Metern Zweite beim Kugelstoßen, Theresa Schindler kam beim 1.500-Meter-Bewerb ebenfalls als Zweite ins Ziel. Mit 11.455 Punkten landeten die Gföhler Schülerinnen auf dem sensationellen dritten Platz.

Der Bundesmeistertitel ging an die SMS Hohenems-Markt nach Vorarlberg, Silber holte das Sportrealgymnasium Saalfelden in Salzburg.

