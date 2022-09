„Promis“ aus der Region Krems tendieren zu Van der Bellen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Zuallererst freue ich mich über so viele Kandidaten. Das ist ein gutes Zeichen für eine lebendige Demokratie“, sagt Katharina Grabner-Hayden, Schriftstellerin und Kabarettistin aus Höbenbach. „Was mich weniger freut ist, dass leider keine einzige Frau antritt.“

Was es im Moment für das oberste Amt der Republik Österreich besonders braucht, ist für Grabner-Hayden „Stabilität, Besonnenheit und politischer Weitblick. Die globalen Herausforderungen unserer Zeit können wir nur gemeinsam, auch staatenübergreifend, und auf eine friedvolle Art und Weise lösen.“ Einige der Kandidaten stehen für eine Politik, die sie nicht unterstützen möchte.

Daher ist für sie die Entscheidung relativ einfach: „Alexander Van der Bellen hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er auch in schwierigen Zeiten mit Bedacht die richtigen Worte findet.“ Den häufig erhobenen Vorwurf er „mache zu wenig“, könne sie nicht nachvollziehen. „In der Bundesverfassung ist nicht vorgesehen, dass der Präsident aktiv in die Tagespolitik eingreift – dafür gibt es Parlament und Regierung.“

Doris Berger-Grabner: „Der Bundespräsident soll für alle Österreicher da sein.“ Foto: Kalchhauser

Auch ÖVP-Bundesrätin Doris Berger-Grabner sieht in Van der Bellen einen klaren Favoriten. An zweiter Stelle rechnet sie dem in Krems wohnhaften FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz gute Chancen aus: „Es wäre auch schön, wenn Krems einmal einen Bundespräsidenten stellen würde.“

Wenig zufrieden mit den Kandidaten, die zur Auswahl stehen, zeigt sich der Unternehmer Othmar Seidl. „Ich befürchte, viele versprechen sich durch die Steigerung ihres Bekanntheitsgrades bloß wirtschaftliche oder sonstige Vorteile.“ In Van der Bellen sehe er noch „das geringste Übel“. Vor allem hoffe er jedoch, dass es diesmal zu keinem zweiten Wahldurchgang kommt.

„Ich kann niemandem aus vollster Überzeugung meine Stimme geben“, sagt Othmar Seidl. Foto: Kalchhauser

Für eine Wiederwahl Van der Bellens spricht sich auch der Kremser Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) aus: „In Zeiten der Krise(n) braucht es eine Persönlichkeit, die allen Menschen mit Wertschätzung gegenübertritt, die Brücken baut und den Zusammenhalt in der Bevölkerung stärkt.“

Rosenkranz steht bei Gewichtheberin Sarah Fischer hoch im Kurs

Noch nicht endgültig entschieden hat sich Gewichtheberin Sarah Fischer aus Rohrendorf. Sie tendiere aber dazu, ihre Stimme Walter Rosenkranz zu schenken. „Er trifft sehr viele Punkte. Vor allem, dass die Sanktionen gegen Russland aufhören sollen, finde ich sehr gut. Davon haben wir nur Negatives. Österreich ist und bleibt neutral, wir sollten uns da eigentlich raushalten.“

Insgesamt beschäftigt sich die Olympiateilnehmerin von Tokio „kaum mit Politik“. In Zeiten, in denen alles teurer werde, könne ihr das aber nicht mehr egal sein.

