Rosenkranz nützte seinen Heimvorteil in der Region Krems

„Erhofft habe ich mir das schon“, meinte der FPÖ-Mann nach geschlagener Wahl zur NÖN. „Das gute Abschneiden in der Mitterau ist auch ein Verdienst meiner Frau Susanne, die dort so gut wie jeden und jede kennt.“

Mit den 23,7 % im Land-Bezirk zeigt sich der Volksanwalt zufrieden. „Wenn man bedenkt, dass mir zwischen 13 und 16 Prozent vorausgesagt wurden, ist mein Abschneiden insgesamt zufriedenstellend. Auch der Bezirk liegt über dem Bundesschnitt.“

Zufrieden mit Sieg gleich im ersten Wahlgang

Der amtierende Präsident hätte sich auch in Krems und im Bezirk Krems-Land eine Stichwahl erspart, auch wenn er in 12 der 30 Landgemeinden unter 50% lag. Mit Van der Bellens Abschneiden, vor allem dem Sieg gleich im ersten Wahlgang, zeigt sich Grünen-Bezirkssprecher Markus Schwarz erwartungsgemäß zufrieden: „Ein tolles Ergebnis, wenn man bedenkt, wie viele Gegenkandidaten es gegeben hat!“ Gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt hätten die Wähler gezeigt: „Stabilität ist wichtig!“

Grünen-Bezirkssprecher Markus Schwarz: „Stabilität ist wichtig!“ Foto: NÖN

Darüber, dass keine Stichwahl erreicht wurde („Wir haben wirklich damit gerechnet!“), ist der Obmann des FPÖ-Gemeindevertreterverbandes im Bezirk Krems, Anton Brustbauer aus Mautern, enttäuscht: „Das ist natürlich nicht, was wir erwartet haben“, kommentiert er den „Achtungserfolg“ des Kandidaten Rosenkranz. Leider sei die Stimmung offensichtlich eine andere gewesen. „Ein Großteil der ÖVP- und der SPÖ-Wähler hat wohl Van der Bellen gewählt.“

Foto: NÖN-Grafik Gastegger

Um den diesmal gescheiterten Spitzenkandidaten macht sich Brustbauer keine Sorge: „Er macht sehr gute, unparteiische Arbeit als Volksanwalt. Ich erwarte, dass er in dieser Funktion in drei Jahren wiederbestellt wird. Der Einsatz für die Bürger ist seine große Gabe.“

Rosenkranz hatte seine „Hochburgen“ übrigens in St. Leonhard (32,4 %), Stratzing und Rastenfeld (je 32,1). Für Van der Bellen lief es in Ros satz-Arns dorf (65,5), Weißenkirchen (64,2) und Dürnstein (62,1) am besten.

Am Weg zur Stimmabgabe im Kremser Sprengel 12 in der Mitterau: Scherzhaft war Walter Rosenkranz‘ Gattin Susanne als „First Lady“, Hündin Hecki schon als „First Dog“ apostrophiert worden. Daraus wird jetzt aber doch nichts. Foto: Foto Martin Kalchhauser

Die Wahlbeteiligung lag im Land-Bezirk bei 78,5, in der Stadt bei 69,8 Prozent.

