Mit den Stimmen von über 19.000 Gourmetclub-Mitgliedern werden im neuen Falstaff Restaurantguide die 1.750 besten Betriebe des Landes vorgestellt. Auch die Bundeslandsieger wurden geehrt.

Das Steirereck hat dabei seine alleinige Führungsposition verloren und teilt sich den Österreich-Sieg nun mit den Obauer-Brüdern und dem Landhaus Bacher. Alle drei kommen auf je 99 Punkte und bilden die qualitative Spitze der 3.000 Restaurants, die im neuen Guide beschrieben und bewertet wurden. Der Bundessieg bedeutet für Liesl Wagner-Bacher natürlich auch (wieder) den Landessieg.

„Qualität ist derzeit so hoch wie noch nie!“

Generell hat die Qualität der Top-Restaurants im Land weiter zugenommen. Die durchschnittliche Bewertung ist hoch wie noch nie. Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam kommentiert die Ex-aequo-Wertung von Steirereck, Obauers und Landhaus Bacher so: „Auch wenn das Steirereck einen Punkt wegen der Weinkarte verloren hat, wird im Stadtpark auf unglaublich hohem Niveau gekocht. Die Brüder Obauer und Thomas Dorfer vom Landhaus Bacher sind jedoch wegen ihrer unglaublichen Konstanz und Qualität sehr würdige Ex-aequo-Sieger in Österreich.“

Aus der Region sind unter den Top-Betrieben weitere Gastro-Unternehmen vertreten. Toni Mörwald holte mit dem „Toni M.“ in Feuersbrunn beachtliche 95 Punkte. 92 Punkte gab es für die Hofmeisterei Hirtzberger in Wösendorf, 91 schaffte das Gasthaus Schwarz in Nöhagen.

Foto: Falstaff Erwin Schwarz vom gleichnamigen Betrieb in Nöhagen: „Bestes Landgasthaus des Jahres“.

Erwin Schwarz darf sich darüber hinaus über den Titel „Bestes Landgasthaus des Jahres“ freuen. Mit 90 Punkten ist auch der Heurigenhof Bründlmayer in Langenlois in der Creme de la Creme der rot-weiß-roten Gastronomie vertreten.

Ab sofort ist der Restaurantguide im Buch- und Zeitschriftenhandel und online unter falstaff.at/guides zum Preis von 9,90 Euro erhältlich. Alle Bewertungen sind auch in der kostenlosen Falstaff-Restaurantguide-App nachzulesen.