„Rosé & Bubbles“ brachte die Kremser Innenstadt zum Pulsieren

„Ganz in Rosa“ hatte das Stadtmarketing Krems für den Event im Kremser Zentrum ausgegeben. Und viele folgten dem „Dresscode“.

Rosé und rosarot dominierten bei Mode

Prickelnder rosa Frizzante, erlesene Weine aus der Region und allerlei sommerliche Schmankerl lockten viele Festbesucher von Donnerstag bis Samstag in die malerische Altstadt, die ganz in frühsommerlichen Rosé-Farben erstrahlte. Für Shopping-Freunde bot die lange Einkaufsnacht neben der Vielzahl von ständigen Angeboten in zahlreichen Geschäften rosarote Fashion-Accessoires und Modetrends.

Buntes Angebot und viel Fröhlichkeit

Aber auch die musikalische Unterhaltung kam nicht zu kurz. Ob mit dem Saxophon, dem Klavier oder der historischen Drehorgel sorgten Straßenmusiker entlang der Fußgängerzone für eine fröhliche, beschwingte Stimmung bei den vielen Altstadt-Besuchern. Das Hit-Duo hatte das Festival auf der Bühne in der Kirchengasse eröffnet. Organisator Stadtmarketing-Chef Horst Berger zeigte sich erfreut über die rosa geschmückte Altstadt und die vielen Besucher die der Einladung folgten und - viele von ihnen rosa gekleidet - das ganz besondere frühsommerliche Fest im Herzen von Krems besuchten.